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Номер извещения
31907708476
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка проволоки Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 14:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-72-88
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
dnn940@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ширяева Александра Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка проволоки Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка проволоки Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90
Начальная цена
420 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
24.34.11.190
25.93
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 240
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