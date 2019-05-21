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Номер извещения
ГП939217
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
0792/2019 Поставка филе куриного замороженного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос коммерческих условий
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 14:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-36-20
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соболева Галина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
0792/2019 Поставка филе куриного замороженного.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2019 06:00 GMT +321.05.2019 06:0021.05.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939217Дата и время окончания срока приема заявок 0792/2019 Поставка филе куриного замороженного.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2019 06:0021.05.2019 06:0021.05.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939217Дата и время вскрытия заявок 0792/2019 Поставка филе куриного замороженного.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.07.2019 10:0022.07.2019 10:0022.07.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939217Подведение итогов не позднее 0792/2019 Поставка филе куриного замороженного.Екатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
0792/2019 Поставка филе куриного замороженного.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Частью II «Техническое задание и Описание поставляемой продукции» Документации о запросе.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
443901 Самарская область, г. Самара, аэропорт «Самара», ООО «Кондор 3»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УК Аэропорты Регионов
Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов
Адрес местонахождения
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
10.12.20.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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