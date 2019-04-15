Закупка дизельного топлива для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж».

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 25 банковских дней с момента выставления поставщиком счета на оплату, товарной накладной, счет-фактуры. Поставка осуществляется партиями по предварительной заявке заказчика в течение двух дней с момента ее получения и с момента заключения договора по 31 октября 2019 года.