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Номер извещения
31907708414
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка дизельного топлива для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ
Почтовый адрес
606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ
Контактный телефон
+7 83161 2-31-38
Факс
+7 83161 2-62-18
Адрес электронной почты
eoggk@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Егорова Яна Александровна
Место рассмотрения предложений
Городец
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Закупка дизельного топлива для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 16:00 GMT +315.04.2019 16:0015.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907708414Дата и время окончания срока приема заявок Закупка дизельного топлива для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж».Городец
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.04.2019 16:3016.04.2019 16:3016.04.2019 16:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907708414Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка дизельного топлива для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж».Городец
Дата и время проведения
18.04.2019 10:0018.04.2019 10:0018.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907708414Дата и время проведения Закупка дизельного топлива для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж».Городец
Подведение итогов не позднее
18.04.2019 16:3018.04.2019 16:3018.04.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907708414Подведение итогов не позднее Закупка дизельного топлива для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж».Городец
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка дизельного топлива для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж».
Начальная цена
464 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10000 л
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
теплоход «Олег Стуколов» РФ, Нижегородская область, г. Городец.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАПОУ ГГК
Все закупки и тендеры ГАПОУ ГГК
Адрес местонахождения
606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ
19.20.21.300
19.20
Документация лота
Кол-во: 10000
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