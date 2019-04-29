Лот 1

На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край), а именно: часть нежилого помещения (Гараж) в составе комнат III-1 общей площадью 120 кв. м., расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, ул. Видова, 194, литер: ВВ1, кадастровый номер 23:47:913007:204 (открытая территория).