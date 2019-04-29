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Номер извещения
ГП939214
Уникальный номер закупки
178/1-ВЮ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 14:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Угрюмов Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
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На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край), а именно: часть нежилого помещения (Гараж) в составе комнат III-1 общей площадью 120 кв. м., расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, ул. Видова, 194, литер: ВВ1, кадастровый номер 23:47:913007:204 (открытая территория).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 14:00 GMT +329.04.2019 14:0029.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939214Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край), а именно: часть нежилого помещения (Гараж) в составе комнат III-1 общей площадью 120 кв. м., расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, ул. Видова, 194, литер: ВВ1, кадастровый номер 23:47:913007:204 (открытая территория).Ростов-на-Дону
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 14:0030.04.2019 14:0030.04.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939214Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край), а именно: часть нежилого помещения (Гараж) в составе комнат III-1 общей площадью 120 кв. м., расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, ул. Видова, 194, литер: ВВ1, кадастровый номер 23:47:913007:204 (открытая территория).Ростов-на-Дону
Дата и время проведения
06.05.2019 14:0006.05.2019 14:0006.05.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939214Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край), а именно: часть нежилого помещения (Гараж) в составе комнат III-1 общей площадью 120 кв. м., расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, ул. Видова, 194, литер: ВВ1, кадастровый номер 23:47:913007:204 (открытая территория).Ростов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
07.05.2019 14:0007.05.2019 14:0007.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939214Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край), а именно: часть нежилого помещения (Гараж) в составе комнат III-1 общей площадью 120 кв. м., расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, ул. Видова, 194, литер: ВВ1, кадастровый номер 23:47:913007:204 (открытая территория).Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.05.201907.05.2019 14:0007.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939214Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край), а именно: часть нежилого помещения (Гараж) в составе комнат III-1 общей площадью 120 кв. м., расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, ул. Видова, 194, литер: ВВ1, кадастровый номер 23:47:913007:204 (открытая территория).Ростов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край), а именно: часть нежилого помещения (Гараж) в составе комнат III-1 общей площадью 120 кв. м., расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, ул. Видова, 194, литер: ВВ1, кадастровый номер 23:47:913007:204 (открытая территория).
Начальная цена
13 057,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
13 057,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
120 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, ул. Видова, 194, литер: ВВ1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 120
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