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Номер извещения
31907708401
Уникальный номер закупки
85-19
Наименование закупки
Организация транспортно – экспедиционного обслуживания груза для нужд АО «Корпорация «ВНИИЭМ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
BerezaLA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пищелёва Марина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Транспортно - экспедиционное обслуживание груза
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 08:00 GMT +310.04.2019 08:0010.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907708401Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно - экспедиционное обслуживание грузаМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 08:0110.04.2019 08:0110.04.2019 08:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907708401Дата и время вскрытия заявок Транспортно - экспедиционное обслуживание грузаМосква
Подведение итогов не позднее
10.04.2019 10:0010.04.2019 10:0010.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907708401Подведение итогов не позднее Транспортно - экспедиционное обслуживание грузаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортно - экспедиционное обслуживание груза
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 2 Задание на закупку.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 2 Задание на закупку.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
49.41.19.000
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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