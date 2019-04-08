www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907708612
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бензинового, электрического и измерительного инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 14:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,
Почтовый адрес
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10
Контактный телефон
+7 4855 32-75-33
Факс
+7 4855 32-75-33
Адрес электронной почты
snab7@vodarybinsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрова Жанна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Рыбинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бензинового, электрического и измерительного инструмента
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бензинового, электрического и измерительного инструмента
Начальная цена
792 996,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно описания предмета закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещения о проведении запроса котировок в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10
27.11.10.110
27.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.