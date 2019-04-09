Поставка оборудования ВЭЛАН для нужд объекта Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино (2-й этап)

Предпочтительно оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателем. Под партией товара понимается Товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Светильник взрывозащищенный, из модифицированного аллюминиевого сплава, со светодиодными лампами 2х18Вт, в комплекте, крепление-потолочное, степень защиты оболочки светильника IP66, маркировка по взрывозащите 1ExdIICT6" Кол-во: 20

"Позиция 2" "Коробка зажимов (КЗ), степень защиты IP66, -ПМ-повышенная надежность против взрыва (2ExellT6), корпус из алюминия; -4.2-типоразмер оболочки 182x306x109; -12/24-12 винтовые клеммы на ток до 24А; -РЕ-клемма заземления; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М20-Ехdх5(А) -на стороне А 2 кабельных вводов для бронированного кабеля с наружным диаметром 7... 17мм; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М32-Ехdх1(С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 14...30мм; -В1,5 - климатическое исполнение." Кол-во: 2

"Позиция 3" "Коробка зажимов (КЗ), степень защиты IP66, -ПМ-повышенная надежность против взрыва (2Ехе11Т6), корпус из алюминия; -4.2-типоразмер оболочки 182x306x109; -25/24- 25 винтовые клеммы на ток до 24А; -РЕ-клемма заземления; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М20-Ехdх5(А) -на стороне А 5 кабельных вводов для бронированного кабеля с наружным диаметром 7... 17мм; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М25-Ехdх1(С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 11...23мм; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М32-Ехdх1(С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 14...30мм; -В1,5 - климатическое исполнение." Кол-во: 7

"Позиция 4" "Коробка зажимов (КЗ), степень защиты IP66, -ПМ повышенная надежность против взрыва (2 ЕхеПТ6), корпус из алюминия; -4.2 -типоразмер оболочки 182x306x109; -25/24 -25 винтовых клемм на ток до 24А; -РЕ- клемма заземления; - ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М20-Ехdх5(А) -на стороне А 5 кабельных вводов для бронированного кабеля с наружным диаметром 7..17мм ; - ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М25-Ехdх1(С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 11..23мм ; - ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М32-Ехdх1(С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 14..30мм ; -В1,5- климатическое исполнение." Кол-во: 11

"Позиция 5" "Коробка зажимов (КЗ), степень защиты IP66, -ПМ повышенная надежность против взрыва (2 ЕхеIIТ6), корпус из алюминия; -4.2 -типоразмер оболочки 182x306x109; -25/24 -25 винтовых клемм на ток до 24А; -РЕ- клемма заземления; - ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М20-Ехdх5(А) -на стороне А 5 кабельных вводов для бронированного кабеля с наружным диаметром 7..17мм ; - ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М25-Ехdх1(С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 11..23мм ; - ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М32-Ехdх1 (С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 14..30мм ; -В1,5- климатическое исполнение." Кол-во: 12

"Позиция 6" "Коробка зажимов (КЗ), степень защиты IP66, -ПМ-повышенная надежность против взрыва (2ЕхеIIТ6), корпус из алюминия; -4.2-типоразмер оболочки 182x306x109; -25/24- 25 винтовые клеммы на ток до 24А; -РЕ-клемма заземления; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М20-Ехdх5(А) -на стороне А 5 кабельных вводов для бронированного кабеля с наружным диаметром 7... 17мм; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М25-Ехdх1(С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 11...23мм; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М32-Ехdх1(С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 14...30мм; -В1,5 - климатическое исполнение." Кол-во: 11

"Позиция 7" "Коробка зажимов (КЗ), степень защиты IP66, -ПМ-повышенная надежность против взрыва (2ExellT6), корпус из алюминия; -4.2-типоразмер оболочки 182x306x109; -25/24- 25 винтовые клеммы на ток до 24А; -РЕ-клемма заземления; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М20-Ехdх5(А) -на стороне А 5 кабельных вводов для бронированного кабеля с наружным диаметром 7... 17мм; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М25-Ехdх1 (С)-на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 11 ...23мм; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М32-Ехdх1(С)-на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 14...30мм; -В1.5 - климатическое исполнение." Кол-во: 6

"Позиция 8" "Коробка зажимов (КЗ), степень защиты IP66, -ПМ-повышенная надежность против взрыва (2ExellT6), корпус из алюминия; -4.2-типоразмер оболочки 182x306x109; -25/24- 25 винтовые клеммы на ток до 24А; -РЕ-клемма заземления; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М20-Ехсdх5(А) -на стороне А 5 кабельных вводов для бронированного кабеля с наружным диаметром 7... 17мм; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М25-Ехdх1 (С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 11...23мм; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М32-Ехdх1(С)-на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 14...30мм; -В1,5 - климатическое исполнение." Кол-во: 6

"Позиция 9" "Взрывозащищенная распределительная коробка с тремя отверстиями, степень защиты IP65, уровень и вид взрывозащиты 1ExdIICT6 с резьбой М25х1,5." Кол-во: 7