Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка оборудования ВЭЛАН для нужд объекта Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино (2-й этап)

    Поставка оборудования ВЭЛАН для нужд объекта Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино (2-й этап)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 08:3509.04.2019 08:35Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939230Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования ВЭЛАНМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939230

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования ВЭЛАН для нужд объекта Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино (2-й этап)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 14:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма ТКП

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 5830

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.kushnarev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кушнарев Евгений Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования ВЭЛАН

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 10:0019.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939230Подведение итогов не позднее Поставка оборудования ВЭЛАНМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования ВЭЛАН

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    143 единиц

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки: Республика Татарстан Зеленодольский район н.п. Нижние Вязовые ул. Строительная д. 18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателем. Под партией товара понимается Товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    форма ТКП

    29.03.2019

    Техническое задание

    29.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник взрывозащищенный, из модифицированного аллюминиевого сплава, со светодиодными лампами 2х18Вт, в комплекте, крепление-потолочное, степень защиты оболочки светильника IP66, маркировка по взрывозащите 1ExdIICT6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Коробка зажимов (КЗ), степень защиты IP66, -ПМ-повышенная надежность против взрыва (2ExellT6), корпус из алюминия; -4.2-типоразмер оболочки 182x306x109; -12/24-12 винтовые клеммы на ток до 24А; -РЕ-клемма заземления; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М20-Ехdх5(А) -на стороне А 2 кабельных вводов для бронированного кабеля с наружным диаметром 7... 17мм; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М32-Ехdх1(С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 14...30мм; -В1,5 - климатическое исполнение."

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Коробка зажимов (КЗ), степень защиты IP66, -ПМ-повышенная надежность против взрыва (2Ехе11Т6), корпус из алюминия; -4.2-типоразмер оболочки 182x306x109; -25/24- 25 винтовые клеммы на ток до 24А; -РЕ-клемма заземления; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М20-Ехdх5(А) -на стороне А 5 кабельных вводов для бронированного кабеля с наружным диаметром 7... 17мм; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М25-Ехdх1(С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 11...23мм; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М32-Ехdх1(С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 14...30мм; -В1,5 - климатическое исполнение."

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "Коробка зажимов (КЗ), степень защиты IP66, -ПМ повышенная надежность против взрыва (2 ЕхеПТ6), корпус из алюминия; -4.2 -типоразмер оболочки 182x306x109; -25/24 -25 винтовых клемм на ток до 24А; -РЕ- клемма заземления; - ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М20-Ехdх5(А) -на стороне А 5 кабельных вводов для бронированного кабеля с наружным диаметром 7..17мм ; - ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М25-Ехdх1(С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 11..23мм ; - ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М32-Ехdх1(С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 14..30мм ; -В1,5- климатическое исполнение."

    Кол-во: 11

    "Позиция 5"

    "Коробка зажимов (КЗ), степень защиты IP66, -ПМ повышенная надежность против взрыва (2 ЕхеIIТ6), корпус из алюминия; -4.2 -типоразмер оболочки 182x306x109; -25/24 -25 винтовых клемм на ток до 24А; -РЕ- клемма заземления; - ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М20-Ехdх5(А) -на стороне А 5 кабельных вводов для бронированного кабеля с наружным диаметром 7..17мм ; - ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М25-Ехdх1(С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 11..23мм ; - ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М32-Ехdх1 (С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 14..30мм ; -В1,5- климатическое исполнение."

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Коробка зажимов (КЗ), степень защиты IP66, -ПМ-повышенная надежность против взрыва (2ЕхеIIТ6), корпус из алюминия; -4.2-типоразмер оболочки 182x306x109; -25/24- 25 винтовые клеммы на ток до 24А; -РЕ-клемма заземления; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М20-Ехdх5(А) -на стороне А 5 кабельных вводов для бронированного кабеля с наружным диаметром 7... 17мм; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М25-Ехdх1(С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 11...23мм; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М32-Ехdх1(С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 14...30мм; -В1,5 - климатическое исполнение."

    Кол-во: 11

    "Позиция 7"

    "Коробка зажимов (КЗ), степень защиты IP66, -ПМ-повышенная надежность против взрыва (2ExellT6), корпус из алюминия; -4.2-типоразмер оболочки 182x306x109; -25/24- 25 винтовые клеммы на ток до 24А; -РЕ-клемма заземления; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М20-Ехdх5(А) -на стороне А 5 кабельных вводов для бронированного кабеля с наружным диаметром 7... 17мм; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М25-Ехdх1 (С)-на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 11 ...23мм; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М32-Ехdх1(С)-на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 14...30мм; -В1.5 - климатическое исполнение."

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Коробка зажимов (КЗ), степень защиты IP66, -ПМ-повышенная надежность против взрыва (2ExellT6), корпус из алюминия; -4.2-типоразмер оболочки 182x306x109; -25/24- 25 винтовые клеммы на ток до 24А; -РЕ-клемма заземления; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М20-Ехсdх5(А) -на стороне А 5 кабельных вводов для бронированного кабеля с наружным диаметром 7... 17мм; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М25-Ехdх1 (С) -на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 11...23мм; -ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М32-Ехdх1(С)-на стороне С 1 кабельный ввод для бронированного кабеля с наружным диаметром 14...30мм; -В1,5 - климатическое исполнение."

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Взрывозащищенная распределительная коробка с тремя отверстиями, степень защиты IP65, уровень и вид взрывозащиты 1ExdIICT6 с резьбой М25х1,5."

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "Ввод кабельный для небронированного кабеля, материал-сталь, исполнение во взывозащите ExedIIU. С резьбой М25х1,5"

    Кол-во: 61

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237163
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 40: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS160, зав.№2307, инв. № 00-00005122.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593499
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    6 172 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:13
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237161
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 39: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS160, зав.№2306, инв. № 00-00005121.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593493
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    7 387 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:09
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237159
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 38: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS80, зав.№2305, инв. № 00-00005128.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593490
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    4 438 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:06
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237156
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 37: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS80, зав.№2304, инв. № 00-00005127.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593487
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    4 438 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:04
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237154
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 36: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS25, зав.№2303, инв. № 00-00005124.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593481
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    3 384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:01
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237152
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 35: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS25, зав.№2302, инв. № 00-00005123.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593478
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    3 384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 14:59
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237151
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 34: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS25, зав.№2301, инв. № 00-00005126.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593466
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    3 384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 14:51
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237149
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 33: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS25, зав.№2300, инв. № 00-00005125.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593463
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    3 384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 14:49
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить