Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу в невозвратных контейнерах. Продукция должна отгружаться на паллетах и обмотана стрейч пленкой, либо в обрешетке. На всю продукцию должен быть упаковочный лист. Отгрузку прошу рассчитать в невозвратных контейнерах жд транспортом до ст. Лена.Рассчитать логистику >