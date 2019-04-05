Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка отделочных материалов Кнауф

    Закупка отделочных материалов Кнауф

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 13:4505.04.2019 13:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904046Дата и время окончания срока приема заявок Отделочные материалы КнауфМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904046

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка отделочных материалов Кнауф

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 12:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки_2019г.

    Приложение_-Форма_ТКП (ЛОТ 2)

    Приложение_-Форма_ТКП_(ЛОТ_1)

    Документация_о_запросе_цен

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 578-74-50 доб. 4309

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    p.sologubov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сологубов Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Отделочные материалы Кнауф

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 16:0011.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904046Подведение итогов не позднее Отделочные материалы КнауфМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отделочные материалы Кнауф

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в технической документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу в невозвратных контейнерах. Продукция должна отгружаться на паллетах и обмотана стрейч пленкой, либо в обрешетке. На всю продукцию должен быть упаковочный лист. Отгрузку прошу рассчитать в невозвратных контейнерах жд транспортом до ст. Лена.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    23.69.11.000

    Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист ГКЛВ толщ.12,5мм КНАУФ"

    Кол-во: 109

    "Позиция 2"

    "Лист ГВЛВ толщ. 12,5 мм ГОСТ 51829-2001"

    Кол-во: 2846.2

    "Позиция 3"

    "Шуруп TN 45 КНАУФ"

    Кол-во: 3003

    "Позиция 4"

    "Шуруп TN 35 КНАУФ"

    Кол-во: 3671

    "Позиция 5"

    "Шуруп TN 25 КНАУФ"

    Кол-во: 1785

    "Позиция 6"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 3240.6

    "Позиция 7"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген"

    Кол-во: 246

    "Позиция 8"

    "Шпаклевка КНАУФ-Унифлот"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Шпаклевка (клей) КНАУФ-Фуген"

    Кол-во: 103

    "Позиция 10"

    "Профиль угловой ПУ 31/31 КНАУФ"

    Кол-во: 2535.6

    "Позиция 11"

    "Профиль стоечный ПС 50/50 ТУ 1121-004-04001508-2003 (масса)"

    Кол-во: 6357

    "Позиция 12"

    "Профиль ПС 50/50 ТУ 1121-004-04001508-2003"

    Кол-во: 141.1

    "Позиция 13"

    "Профиль ПС 50/50 КНАУФ"

    Кол-во: 2143.4

    "Позиция 14"

    "Профиль ПС 100/50 ТУ 1121-004-04001508-2003"

    Кол-во: 96.7

    "Позиция 15"

    "Профиль ПС 100/50 КНАУФ"

    Кол-во: 2690.1

    "Позиция 16"

    "Профиль ПН 50/40 ТУ 1121-004-04001508-2003"

    Кол-во: 53.4

    "Позиция 17"

    "Профиль ПН 50/40 КНАУФ"

    Кол-во: 348.9

    "Позиция 18"

    "Профиль ПН 100/40 КНАУФ"

    Кол-во: 1868.5

    "Позиция 19"

    "Профиль направляющий ПН 100/40 Кнауф"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Полосы из Кнауф-листа"

    Кол-во: 333

    "Позиция 21"

    "Лист ГКЛО толщ.12,5мм КНАУФ"

    Кол-во: 15.7

    "Позиция 22"

    "Лист ГКЛВ толщиной 12,5мм ГОСТ 6266-97"

    Кол-во: 264

    "Позиция 23"

    "Лист ГКЛВ толщ.12,5мм КНАУФ"

    Кол-во: 760

    "Позиция 24"

    "Лист ГКЛВ толщ.12,5мм КНАУФ"

    Кол-во: 1312

    "Позиция 25"

    "Лист ГКЛВ толщ.10мм КНАУФ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Лист ГКЛ толщ.12,5мм КНАУФ"

    Кол-во: 342

    "Позиция 27"

    "Лист ГВЛВ-ФК-3000х1200х12,5 ГОСТ Р 51829-2001 КНАУФ"

    Кол-во: 4203

    "Позиция 28"

    "Лист ГВЛВ толщ. 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2001"

    Кол-во: 2958

    "Позиция 29"

    "Лист ГВЛВ толщ. 12,5 мм ГОСТ 51829-2001 гипсоволокнистый КНАУФ"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 30"

    "Лист ГВЛ толщ. 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2001"

    Кол-во: 843

    "Позиция 31"

    "Лист ГВЛ толщ. 12,5 мм ГОСТ 51829-2001 гипсоволокнистый КНАУФ"

    Кол-во: 9381

    "Позиция 32"

    "Лист ГВЛ толщ. 10 мм ГОСТ 51829-2001 гипсоволокнистый КНАУФ"

    Кол-во: 938

    "Позиция 33"

    "Лента уплотнительная КНАУФ (30мм)"

    Кол-во: 736.6

    "Позиция 34"

    "Лента уплотнительная 95х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 3869.7

    "Позиция 35"

    "Лента уплотнительная 70х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 610

    "Позиция 36"

    "Лента уплотнительная 70х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 80

    "Позиция 37"

    "Лента уплотнительная 50х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 1667.7

    "Позиция 38"

    "Лента армирующая угловая КНАУФ"

    Кол-во: 3575

    "Позиция 39"

    "Лента армирующая КНАУФ"

    Кол-во: 2728.55

    "Позиция 40"

    "Клей плиточный КНАУФ-Флизенклебер (по 25кг)"

    Кол-во: 1375

    "Позиция 41"

    "Клей Перлфикс Кнауф"

    Кол-во: 206

    "Позиция 42"

    "Клей гипсовый Кнауф-Перлфикс"

    Кол-во: 448

    "Позиция 43"

    "Дюбель К 6/50 Кнауф"

    Кол-во: 8905

    "Позиция 44"

    "Дюбель К 6/35 Кнауф"

    Кол-во: 11305.2

    "Позиция 45"

    "Дюбель K6/35 КНАУФ"

    Кол-во: 3990.22

    "Позиция 46"

    "Грунтовка Тифенгрунд КНАУФ"

    Кол-во: 533.5

    "Позиция 47"

    "Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд"

    Кол-во: 475.56

    "Позиция 48"

    "Винт самонарезающий MN45 КНАУФ"

    Кол-во: 28795

    "Позиция 49"

    "Винт MN 45 КНАУФ"

    Кол-во: 136917

    "Позиция 50"

    "Винт MN 30 КНАУФ"

    Кол-во: 59830

    "Позиция 51"

    "Аквапанель внутренная Кнауф"

    Кол-во: 170.5

    "Позиция 52"

    "Шуруп TN 25 КНАУФ"

    Кол-во: 924

    "Позиция 53"

    "Шуруп MN 45 КНАУФ"

    Кол-во: 26200

    "Позиция 54"

    "Шуруп MN 25 КНАУФ"

    Кол-во: 3857

    "Позиция 55"

    "Штукатурка гипсовая Ротбанд KNAUF 30 кг."

    Кол-во: 854

    "Позиция 56"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген Универсальная"

    Кол-во: 1052.9

    Лот 2

    Отделочные материалы Кнауф

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 16:0011.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904046Подведение итогов не позднее Отделочные материалы КнауфМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отделочные материалы Кнауф

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в стехнической документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу в невозвратных контейнерах. Продукция должна отгружаться на паллетах и обмотана стрейч пленкой, либо в обрешетке. На всю продукцию должен быть упаковочный лист. Отгрузку прошу рассчитать в авто транспортом в г.Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    23.69.11.000

    Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Профиль ПС 75/50 КНАУФ"

    Кол-во: 690

    "Позиция 2"

    "Шуруп TN 35 КНАУФ"

    Кол-во: 1380

    "Позиция 3"

    "Штукатурка гипсовая Ротбанд KNAUF 30 кг."

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Лента уплотнительная КНАУФ (30мм)"

    Кол-во: 130

    "Позиция 5"

    "Лента армирующая КНАУФ"

    Кол-во: 130

    "Позиция 6"

    "Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген"

    Кол-во: 75

    "Позиция 8"

    "Шуруп TN 25 КНАУФ"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 9"

    "Лист ГВЛ толщ. 12,5 мм ГОСТ 51829-2001 гипсоволокнистый КНАУФ"

    Кол-во: 125

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить