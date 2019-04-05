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Номер извещения
ГП904046
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка отделочных материалов Кнауф
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 12:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 578-74-50 доб. 4309
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
p.sologubov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сологубов Павел Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Отделочные материалы Кнауф
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отделочные материалы Кнауф
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в технической документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу в невозвратных контейнерах. Продукция должна отгружаться на паллетах и обмотана стрейч пленкой, либо в обрешетке. На всю продукцию должен быть упаковочный лист. Отгрузку прошу рассчитать в невозвратных контейнерах жд транспортом до ст. Лена.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
23.69.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 109
Кол-во: 2846.2
Кол-во: 3003
Кол-во: 3671
Кол-во: 1785
Кол-во: 3240.6
Кол-во: 246
Кол-во: 15
Кол-во: 103
Кол-во: 2535.6
Кол-во: 6357
Кол-во: 141.1
Кол-во: 2143.4
Кол-во: 96.7
Кол-во: 2690.1
Кол-во: 53.4
Кол-во: 348.9
Кол-во: 1868.5
Кол-во: 50
Кол-во: 333
Кол-во: 15.7
Кол-во: 264
Кол-во: 760
Кол-во: 1312
Кол-во: 10
Кол-во: 342
Кол-во: 4203
Кол-во: 2958
Кол-во: 1000
Кол-во: 843
Кол-во: 9381
Кол-во: 938
Кол-во: 736.6
Кол-во: 3869.7
Кол-во: 610
Кол-во: 80
Кол-во: 1667.7
Кол-во: 3575
Кол-во: 2728.55
Кол-во: 1375
Кол-во: 206
Кол-во: 448
Кол-во: 8905
Кол-во: 11305.2
Кол-во: 3990.22
Кол-во: 533.5
Кол-во: 475.56
Кол-во: 28795
Кол-во: 136917
Кол-во: 59830
Кол-во: 170.5
Кол-во: 924
Кол-во: 26200
Кол-во: 3857
Кол-во: 854
Кол-во: 1052.9
Отделочные материалы Кнауф
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отделочные материалы Кнауф
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в стехнической документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу в невозвратных контейнерах. Продукция должна отгружаться на паллетах и обмотана стрейч пленкой, либо в обрешетке. На всю продукцию должен быть упаковочный лист. Отгрузку прошу рассчитать в авто транспортом в г.Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 32Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
23.69.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 690
Кол-во: 1380
Кол-во: 2
Кол-во: 130
Кол-во: 130
Кол-во: 6
Кол-во: 75
Кол-во: 1500
Кол-во: 125
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