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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для импортных грузовых автомобилей

    Поставка запасных частей для импортных грузовых автомобилей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2019 09:3007.05.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904010Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для импортных грузовых автомобилейМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904010

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для импортных грузовых автомобилей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 09:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТКП

    Документация

    Форма договора поставки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4327

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    d.volodin@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Володин Дмитрий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для импортных грузовых автомобилей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.201915.05.2019 09:3015.05.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904010Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для импортных грузовых автомобилейМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для импортных грузовых автомобилей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    28.92.29.000

    Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в условиях бездорожья

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цилиндр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Сальник"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Сальник хвостовика"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Сальник вала"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Сальник"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Сальник"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Сальник"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Турбокомпрессор Mercedes A0090965999"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Турбокомпрессор Mahle 001TC10948000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Стекло двери левое BOR A0007200018_BOR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Сальник ступицы переднего моста DieselTechnic 4.20400"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Сальник ступицы задней 145*175*14"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Ролик вилки сцепления Febi"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Ремкомплект ступицы Sampa 010827"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Ремкомплект прокладок компрессора DieselTechnic 461658"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Пневмогидроусилитель сцепления Mercedes"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Насос ГУРа DieselTechnic 461747"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Насос гидроусилителя руля ГУР Mercedes A0024603980"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Личинка замка зажигания Diesel Technic"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Клапан пропорциональный Wabco"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Клапан включения блокировки Mercedes"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Датчик уровня топлива Diesel Technic"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Генератор Mercedes"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Втулка вала вилки сцепления Sampa 015.139"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Болт рессоры Mercedes"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Барабан тормозной задний РЕ 016.403-00А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Щетка стеклоочистителя 700 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Шпилька задняя"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "Шланг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Шланг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "шайба"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "шайба"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Фонарь задний правый ACTROS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Фланец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Фара передняя левая Actros"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Тяга"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Трубопровод маслян"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Сиденье водителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "сальник шкворня"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Ручка двери левая MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Ролик вилки сцепления Febi"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Ремкомплект прокладок компрессора DieselTechnic 461658"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Ремкомплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Регулятор отопителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "р/к диференциала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "прокладка ГБЦ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Поводок стеклоочистителя ACTROS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "ПГУ сцепления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Пгу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Обойма сальника 115x145x32 ступицы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Колено трубы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Главный тормозной кран"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Втулка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "втулка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "вилка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Вал РК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Вал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Бампер передняя правая часть 7354"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Бампер кабины стальной 7354"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Амортизатор кабины передний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Амортизатор кабины задний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Амортизатор газовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Шрус правый Wichmann 130000199"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Фонарь задний Mercedes"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Фонарь задний Mercedes"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Турбокомпрессор Mercedes A0090965999"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Спираль контактная подрулевая Mercedes-Benz"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Пневмогидроусилитель сцепления Mercedes"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Переключатель скорости TruckTec 0124393"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Насос ГУР Sampa 010.111"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Мотор стеклоподъемника левый Sampa"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Кольцо беговое Diesel Technic 450443"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Генератор Bosch 0986048100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Шатун"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Уплотнительная прокладка R задней плиты ДВС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Уплотнительная прокладка L задней плиты ДВС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Уплотнение масленного насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Тяга переключения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Турбокомпрессор Mercedes"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Стопорная скоба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Стеклоподъемник левый Actros 943.899"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Скоба"

    Кол-во: 16

    "Позиция 84"

    "Сегмент переключения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Сальник коленвала передний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Роликовый сепаратор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Редуктор переднего моста Mercedes"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Пружина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Прокладка ГБЦ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "Предохранитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Поршень"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Пневмогидроусилитель сцепления Mercedes"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Переключающий палец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Переключающий палец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Палец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Насос ГУРа DieselTechnic"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Модуль выбора передач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Коленчатый вал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Игольчатый подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Игольчатый подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Головка блока цилиндров"

    Кол-во: 6

    "Позиция 102"

    "Главная передача"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Генератор Bosch 0124555065"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Вкладыш шатунный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 105"

    "Вкладыш коренной"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Вал рычага переключения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Трещотка тормозная (10 шлицов, 4 отверстия)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 108"

    "Амортизатор передний MAN"

    Кол-во: 6

    "Позиция 109"

    "Кольцо проставочное Sampa"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Блок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Амортизатор задний Sachs"

    Кол-во: 6

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    31.01.2022 17:00(GMT+03:00)
    38 520
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    20.01.2022 г., 15:42
    Дата аукциона:
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