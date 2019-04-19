Тендер № 2019/26 на приобретение серверного оборудования во 2 квартале 2019 года

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты по договору: - оплата возможна по 100 % предоплате;100% постоплата (при сроке поставки менее 6 недель) - оплата в рублях (с учетом НДС при наличии); - стоимость оборудования фиксируется в рублях с момента подписания договора и до конца действия договора.