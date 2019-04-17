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Номер извещения
ГП939208
Уникальный номер закупки
ЗП 12-2019
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования для пассажирского лифта «OTIS» GEN2 - лебедка главного привода лифта «OTIS» GEN2 марки АВА20220АК4, а также оказания услуг демонтажа подлежащего замене оборудования.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 13:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
Контактный телефон
+7 343 269-72-09
Факс
+7 343 355-58-01
Адрес электронной почты
l.krasnova@gpb.ural.ru
Ф.И.О. контактного лица
Краснова Лада Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования для пассажирского лифта «OTIS» GEN2 - лебедка главного привода лифта «OTIS» GEN2 марки АВА20220АК4, а также оказания услуг демонтажа подлежащего замене оборудования.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2019 12:00 GMT +317.04.2019 12:0017.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939208Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования для пассажирского лифта «OTIS» GEN2 - лебедка главного привода лифта «OTIS» GEN2 марки АВА20220АК4, а также оказания услуг демонтажа подлежащего замене оборудования.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.04.2019 12:0017.04.2019 12:0017.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939208Дата и время вскрытия заявок Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования для пассажирского лифта «OTIS» GEN2 - лебедка главного привода лифта «OTIS» GEN2 марки АВА20220АК4, а также оказания услуг демонтажа подлежащего замене оборудования.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
17.05.2019 15:3017.05.2019 15:3017.05.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939208Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования для пассажирского лифта «OTIS» GEN2 - лебедка главного привода лифта «OTIS» GEN2 марки АВА20220АК4, а также оказания услуг демонтажа подлежащего замене оборудования.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.05.201917.05.2019 15:3017.05.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939208Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования для пассажирского лифта «OTIS» GEN2 - лебедка главного привода лифта «OTIS» GEN2 марки АВА20220АК4, а также оказания услуг демонтажа подлежащего замене оборудования.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования для пассажирского лифта «OTIS» GEN2 - лебедка главного привода лифта «OTIS» GEN2 марки АВА20220АК4, а также оказания услуг демонтажа подлежащего замене оборудования.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии в документацией.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии в документацией.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
33.12.15.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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