Запрос предложений на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования для пассажирского лифта «OTIS» GEN2 - лебедка главного привода лифта «OTIS» GEN2 марки АВА20220АК4, а также оказания услуг демонтажа подлежащего замене оборудования.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП939208 Уникальный номер закупки ЗП 12-2019 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования для пассажирского лифта «OTIS» GEN2 - лебедка главного привода лифта «OTIS» GEN2 марки АВА20220АК4, а также оказания услуг демонтажа подлежащего замене оборудования. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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