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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений № 12-М-ОЗП/19 на определение лучших условий выполнения работ по ремонту ПУТЭ типа SA-94 для нужд ПАО «МОЭК»

    Открытый запрос предложений № 12-М-ОЗП/19 на определение лучших условий выполнения работ по ремонту ПУТЭ типа SA-94 для нужд ПАО «МОЭК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939200Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа SA-94 для нужд ПАО "МОЭК"Москва, Кастанаевская, д. 27 корп. 4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939200

    Уникальный номер закупки

    12-М-ОЗП/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений № 12-М-ОЗП/19 на определение лучших условий выполнения работ по ремонту ПУТЭ типа SA-94 для нужд ПАО «МОЭК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Юридический адрес

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    Почтовый адрес

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Контактный телефон

    +7 499 940-33-71 доб. 170

    Факс

    +7 499 940-33-71

    Адрес электронной почты

    o.rogozhin@tsk-m.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козловский Игорь Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Кастанаевская, д. 27 корп. 4

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа SA-94 для нужд ПАО "МОЭК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 10:00 GMT +308.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939200Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа SA-94 для нужд ПАО "МОЭК"Москва, Кастанаевская, д. 27 корп. 4

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 10:0008.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939200Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа SA-94 для нужд ПАО "МОЭК"Москва, Кастанаевская, д. 27 корп. 4

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2019 17:0031.05.2019 17:0031.05.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939200Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа SA-94 для нужд ПАО "МОЭК"Москва, Кастанаевская, д. 27 корп. 4

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 17:0031.05.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939200Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа SA-94 для нужд ПАО "МОЭК"Москва, Кастанаевская, д. 27 корп. 4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа SA-94 для нужд ПАО "МОЭК"

    Начальная цена

    7 199 910,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Адрес местонахождения

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Классификатор ОКПД2

    33.19

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа SA-94 для нужд ПАО "МОЭК""

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