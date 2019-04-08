Отбор подрядчика для выполнения работ по вырубке деревьев, произрастающих в охранной зоне газопровода и утилизации порубочных остатков на объектах ООО «Газпром газораспределение Томск».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907708389 Уникальный номер закупки ЭЗП-12/2019 Номер закупки Наименование закупки Отбор подрядчика для выполнения работ по вырубке деревьев, произрастающих в охранной зоне газопровода и утилизации порубочных остатков на объектах ООО «Газпром газораспределение Томск». Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение и Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК Юридический адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А, Почтовый адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А Контактный телефон +7 3822 90-22-40 Факс +7 3822 90-26-01 Адрес электронной почты sherginaiv@gazpromgr.tomsk.ru Ф.И.О. контактного лица Шергина Ирина Васильевна Место рассмотрения предложений Томск Закупки и тендеры Томская область Закупки и тендеры Работы по подготовке строительной площадки Ключевые слова:

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