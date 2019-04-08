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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений № 11-М-ОЗП/19 на определение лучших условий выполнения работ по ремонту ПУТЭ типа ВИС.Т для нужд ПАО «МОЭК»

    Открытый запрос предложений № 11-М-ОЗП/19 на определение лучших условий выполнения работ по ремонту ПУТЭ типа ВИС.Т для нужд ПАО «МОЭК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939195Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа ВИС.Т для нужд ПАО «МОЭК»Москва, Кастанаевская, д. 27 корп. 4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939195

    Уникальный номер закупки

    М-11-ОЗП/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений № 11-М-ОЗП/19 на определение лучших условий выполнения работ по ремонту ПУТЭ типа ВИС.Т для нужд ПАО «МОЭК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 13:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Юридический адрес

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    Почтовый адрес

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Контактный телефон

    +7 499 940-33-71 доб. 170

    Факс

    +7 499 940-33-71

    Адрес электронной почты

    o.rogozhin@tsk-m.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козловский Игорь Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Кастанаевская, д. 27 корп. 4

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа ВИС.Т для нужд ПАО «МОЭК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 10:00 GMT +308.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939195Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа ВИС.Т для нужд ПАО «МОЭК»Москва, Кастанаевская, д. 27 корп. 4

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 10:0008.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939195Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа ВИС.Т для нужд ПАО «МОЭК»Москва, Кастанаевская, д. 27 корп. 4

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2019 17:0031.05.2019 17:0031.05.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939195Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа ВИС.Т для нужд ПАО «МОЭК»Москва, Кастанаевская, д. 27 корп. 4

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 17:0031.05.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939195Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа ВИС.Т для нужд ПАО «МОЭК»Москва, Кастанаевская, д. 27 корп. 4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа ВИС.Т для нужд ПАО «МОЭК»

    Начальная цена

    5 159 609,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Адрес местонахождения

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Классификатор ОКПД2

    33.12.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа ВИС.Т для нужд ПАО «МОЭК»"

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