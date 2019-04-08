www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП939189
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор поставщика техники (Дизельные электростанции, сварочные агрегаты).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 13:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
e.shevelev@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шевелев Егор Васильевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции, дизельные электростанции
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Дизельная электростанция MOSA GE - 6 шт. Сварочный агрегат KOHLER-SDMO - 10 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 10:00 GMT +308.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939189Дата и время окончания срока приема заявок Дизельная электростанция MOSA GE - 6 шт. Сварочный агрегат KOHLER-SDMO - 10 шт.Москва
Подведение итогов не позднее
11.04.2019 13:3011.04.2019 13:3011.04.2019 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939189Подведение итогов не позднее Дизельная электростанция MOSA GE - 6 шт. Сварочный агрегат KOHLER-SDMO - 10 шт.Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дизельная электростанция MOSA GE - 6 шт. Сварочный агрегат KOHLER-SDMO - 10 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ДизельнаяСварочный агрегат KOHLER-SDMO - 10 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
666781 Иркутская обл. г. Усть-Кут, ул. Луговая, 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
29
28
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 6
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.