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Номер извещения
ГП939232
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Перевозка ТМЦ автомобильным транспортом с максимальной массой не более 3,5 т по платным ВТП ВСТО ООО "Транснефть-Восток" в период введения ограничения на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4091
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
va.anisimov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Анисимов Василий Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Перевозка ТМЦ автомобильным транспортом с максимальной массой не более 3,5 т по платным ВТП ВСТО ООО "Транснефть-Восток" в период введения ограничения на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.05.201922.05.2019 17:0022.05.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939232Подведение итогов не позднее Перевозка ТМЦ автомобильным транспортом с максимальной массой не более 3,5 т по платным ВТП ВСТО ООО "Транснефть-Восток" в период введения ограничения на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перевозка ТМЦ автомобильным транспортом с максимальной массой не более 3,5 т по платным ВТП ВСТО ООО "Транснефть-Восток" в период введения ограничения на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Планируемый объем – 100 тонн автомобилями с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн и грузоподъемностью не менее 1 тонны, оборудованные для проезда по ВТП ООО «Транснефть-Восток».
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Чаяндинское НГКМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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