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    Главная / Торги / Перевозка ТМЦ автомобильным транспортом с максимальной массой не более 3,5 т по платным ВТП ВСТО ООО "Транснефть-Восток" в период введения ограничения на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств

    Перевозка ТМЦ автомобильным транспортом с максимальной массой не более 3,5 т по платным ВТП ВСТО ООО "Транснефть-Восток" в период введения ограничения на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.05.2019 17:0008.05.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939232Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка ТМЦ автомобильным транспортом с максимальной массой не более 3,5 т по платным ВТП ВСТО ООО "Транснефть-Восток" в период введения ограничения на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939232

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Перевозка ТМЦ автомобильным транспортом с максимальной массой не более 3,5 т по платным ВТП ВСТО ООО "Транснефть-Восток" в период введения ограничения на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4091

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    va.anisimov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анисимов Василий Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    нефть, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Перевозка ТМЦ автомобильным транспортом с максимальной массой не более 3,5 т по платным ВТП ВСТО ООО "Транснефть-Восток" в период введения ограничения на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.05.201922.05.2019 17:0022.05.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939232Подведение итогов не позднее Перевозка ТМЦ автомобильным транспортом с максимальной массой не более 3,5 т по платным ВТП ВСТО ООО "Транснефть-Восток" в период введения ограничения на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перевозка ТМЦ автомобильным транспортом с максимальной массой не более 3,5 т по платным ВТП ВСТО ООО "Транснефть-Восток" в период введения ограничения на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Планируемый объем – 100 тонн автомобилями с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн и грузоподъемностью не менее 1 тонны, оборудованные для проезда по ВТП ООО «Транснефть-Восток».

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Чаяндинское НГКМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    без авансирования, в течении 10 рабочих дней с момента подписания акта оказанных услуг и предоставления всех отчетных документов
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "перевозка автотранспортом по маршруту г. Усть-Кут, Геологическая 2 - Чаяндинское НГКМ"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    03.06.2020 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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