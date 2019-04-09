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Номер извещения
ГП939184
Уникальный номер закупки
170-562/19
Наименование закупки
Поставка гидроключа Hi-Force
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 13:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-09-81
Факс
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Адрес электронной почты
smagulov@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смагулов Сергей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка гидроключа Hi-Force
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 07:00 GMT +309.04.2019 07:0009.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939184Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидроключа Hi-ForceЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 07:0009.04.2019 07:0009.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939184Дата и время вскрытия заявок Поставка гидроключа Hi-ForceЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.06.2019 07:0028.06.2019 07:0028.06.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939184Подведение итогов не позднее Поставка гидроключа Hi-ForceЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гидроключа Hi-Force
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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