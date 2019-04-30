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Номер извещения
ГП939183
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация невостребованных электротоваров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 13:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10
Почтовый адрес
127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10
Контактный телефон
+7 495 748-66-01 доб. 6024
Факс
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Адрес электронной почты
APestov@rvpetro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коротич Павел Олегович
Место рассмотрения предложений
Северный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация невостребованных электротоваров. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2019 15:00 GMT +330.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939183Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованных электротоваров. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца. Северный
Дата и время вскрытия заявок
30.04.2019 15:0030.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939183Дата и время вскрытия заявок Реализация невостребованных электротоваров. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца. Северный
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 23:5906.05.2019 23:5906.05.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939183Подведение итогов не позднее Реализация невостребованных электротоваров. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца. Северный
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
06.05.201906.05.2019 23:5906.05.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939183Подведение итогов не позднее Реализация невостребованных электротоваров. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца. Северный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация невостребованных электротоваров. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с перечнем
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз со склада в г. Усинск (Республика Коми)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК РУСВЬЕТПЕТРО
Все закупки и тендеры СК РУСВЬЕТПЕТРО
Адрес местонахождения
127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10
27.11.10.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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