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    Главная / Торги / Реализация невостребованных электротоваров

    Реализация невостребованных электротоваров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939183Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованных электротоваров. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца. СеверныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939183

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация невостребованных электротоваров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 13:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНАЯ КОМПАНИЯ РУСВЬЕТПЕТРО
    Все закупки и тендеры СК РУСВЬЕТПЕТРО

    Юридический адрес

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Почтовый адрес

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Контактный телефон

    +7 495 748-66-01 доб. 6024

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    APestov@rvpetro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коротич Павел Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Северный

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация невостребованных электротоваров. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.04.2019 15:00 GMT +330.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939183Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованных электротоваров. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца. Северный

    Дата и время вскрытия заявок

    30.04.2019 15:0030.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939183Дата и время вскрытия заявок Реализация невостребованных электротоваров. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца. Северный

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 23:5906.05.2019 23:5906.05.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939183Подведение итогов не позднее Реализация невостребованных электротоваров. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца. Северный

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 23:5906.05.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939183Подведение итогов не позднее Реализация невостребованных электротоваров. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца. Северный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация невостребованных электротоваров. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с перечнем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз со склада в г. Усинск (Республика Коми)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНАЯ КОМПАНИЯ РУСВЬЕТПЕТРО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЬЕТПЕТРО
    Все закупки и тендеры СК РУСВЬЕТПЕТРО

    Адрес местонахождения

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Классификатор ОКПД2

    27.11.10.120

    Электродвигатели постоянного тока прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба гибкая гофрированная 40х31,5 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Труба гибкая гофрированная 40х31,2 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Труба ПВХ гофрированная 25 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Зарядное устройство для HART-коммуникатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Телефон -IP, PHONE 1608 BLK"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Аппарат телефонный аналоговый KX-TS2358RU"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Флеш-карта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Аппарат телефонный аналоговый KX-TS2658RUW (белый)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Телефон - IP, Cisco CP-7925G-E-K9"

    Кол-во: 16

    "Позиция 10"

    "Батарея АРС Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Узел крепления УК-П-02"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Лента монтажная (40м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Разъем RJ-45, экранированный"

    Кол-во: 111

    "Позиция 14"

    "Модуль коммутатора для подключения 8-ми цифровых телефонов IPO 500 EXTN CARD DGTL STA 8 700417330"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Штекер комплексный защиты по току и напряжению для 1 пары 120905-00132"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Кабельный ввод в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Соединитель переходной НЛП 100x60-СП УТ 1,5"

    Кол-во: 508

    "Позиция 18"

    "Гильзы КДЗС"

    Кол-во: 95

    "Позиция 19"

    "Кассета для муфт типа МТОК КУ-2460 в комплекте с двумя ложементами Л12-6030"

    Кол-во: 19

    "Позиция 20"

    "Комплект №3 для ввода оптических кабелей"

    Кол-во: 19

    "Позиция 21"

    "Муфта оптическая тупиковая типа МТОК -базовый комплект"

    Кол-во: 19

    "Позиция 22"

    "Патч-корд RJ45-RJ45 категории 5e, 7 м"

    Кол-во: 9

    "Позиция 23"

    "Вводное устройство Рокстэк G6x1в к-те"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Плинт LSA-PLUS 2/10 с неразмыкаемыми контактами, кроссировочная сторона с маркировкой 0-9"

    Кол-во: 9

    "Позиция 25"

    "Скрутка Р-4 для проводов /max 4 по 2,5 мм кв + 1 по 0,75мм кв/ Elex"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "Блок Е1 на 4 порта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Мост ether-100 (100Base T) 8 портов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Разъем 4-х контактный угловой (для ЭКМ)mpm B-12"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "Термошкаф утепленный с электрообогревом взрывозащищенный ТО-Э 1150.00-08"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Термошкаф утепленный с электрообогревом взрывозащищенный ТО-Э 1150.00-07"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Плинт LSA-PROFIL 2/10 с неразмыкаемыми контактами, кроссировочная сторона с маркировкой 0-9"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Модуль коммутатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Патч-корд RJ-45 U/UTP, категории 6, длина 7 м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-7M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Полевой защитный корпус FCS-8508-105(GHG 745)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Разделитель лотковый РЛ2000Х60 УТ1,5"

    Кол-во: 367

    "Позиция 36"

    "Барьер искробезопасный BARRIERKITATEXE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Реле миниатюрное AgNi 4CO 7A"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Оповещатель световой «Молния -24» "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Оповещатель световой «Молния -24» "ГАЗ НЕ ВХОДИ»"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Оповещатель световой «Молния 24 «ГАЗ! УХОДИ»"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Оповещатель световой «Блик-3С-12»"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Микропереключатель МИ-ЗА-У2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Соединительная коробка с креплением на стену MTSD DS-6."

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Монолитая силиконовая трубка 20,0×5,0 от -60 до +260oC"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Кабельный ящик с 1 плинтом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Наконечник кабельный медный для кабелей с медными жилами сечением 6мм2, закрепляется на жилах"

    Кол-во: 34

    "Позиция 47"

    "Патч-корд U/UTR PL -LPM-UTP-RJ45-C5e-1.5M -LSZH-GY,"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Разъем ВNC с колпачком"

    Кол-во: 8

    "Позиция 49"

    "Разъем BNC гнездо на кабель"

    Кол-во: 8

    "Позиция 50"

    "Органайзер REC-CF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Щиток заземления"

    Кол-во: 34

    "Позиция 52"

    "Шкаф управления электрообогревом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Шкаф SignaPro™ 22U, 1165x600x800 мм, разборный, 19/21", REC-6228Sв составе:"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Модуль подключения МП-19"-3U без плинтов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Коробки распределительные для наружной подводки Коробка У-409 4-х рожковая герметичная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Лампа галогенная КГ-1000Вт 220в R7S 189 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Автоматический выключатель 3Р 63А ВА 47-29"С" ИЭК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Лампы ртутные ДРЛ 400 цоколь Е40"

    Кол-во: 60

    "Позиция 59"

    "Лампа ДРЛ-125, 220В, Е27"

    Кол-во: 48

    "Позиция 60"

    "Наконечник ТМЛ 6-5-4 луженый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 61"

    "Электродвигатель 4ВР63А2УХЛ2 0,37кВт; 380В; 2730об\мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Светильник РВО-220 Вт 60 вт 6 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Клемма на дин-рейку винтовая 16мм серая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Клемма на дин-рейку винтовая 6мм синяя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Муфта упругая пластичная УКМ 100-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Предохранитель фирма "ETI" ; VV T-D-6/12кВ – 10А, сила удара иглы 80 N. код товара 004236006 DI"

    Кол-во: 22

    "Позиция 67"

    "Шнур для амперметра ЕК-75ШИП-200А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Набор монтажный для крепления гибких нагревательных панелей RTF Flexi Panel RTM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Предохранитель ETI Elektroelement FRELUFT/OUTDOOR teilbereich sicherung BACK-UR FUSE Un=12 kV In=25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Предохранитель ETI Elektroelement FRELUFT/OUTDOOR teilbereich sicherung BACK-UR FUSE Un=12 kV In=63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Предохранитель ETI Elektroelement FRELUFT/OUTDOOR teilbereich sicherung BACK-UR FUSE Un=12 kV In=100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Предохранитель ETI Elektroelement FRELUFT/OUTDOOR teilbereich sicherung BACK-UR FUSE Un=12 kV In=125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Предохранитель ETI Elektroelement FRELUFT/OUTDOOR teilbereich sicherung BACK-UR FUSE Un=12 kV In=250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Предохранитель ETI Elektroelement FRELUFT/OUTDOOR teilbereich sicherung BACK-UR FUSE Un=12 kV In=160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Трансформатор тока на номинальное напряжение 10кВ с коэффициентом трансформации 100/5А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Штекер IMC 1.5/5-ST-3.81"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Штекер IMC 1.5/5-ST-3.81"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "Термоусаживаемые кабельные оконцеватели (капы)Марка ОГТ-55/25"

    Кол-во: 15

    "Позиция 79"

    "Термоусаживаемые кабельные оконцеватели (капы)Марка ОГТ-40/15"

    Кол-во: 15

    "Позиция 80"

    "Термоусаживаемые кабельные оконцеватели (капы) Марка ОГТ-20/8"

    Кол-во: 15

    "Позиция 81"

    "Лампа PHILIPS TL5- НЕ 28 W /840"

    Кол-во: 68

    "Позиция 82"

    "Лампа PHILIPS TL-D 36 W"

    Кол-во: 40

    "Позиция 83"

    "Лампа МО 36-100"

    Кол-во: 93

    "Позиция 84"

    "Коробка соединительная металлическая, степень защиты IP54 КС 10 ТУ 4218-002-01407867-02 Коробка соединительная КС-10 IP65 (с сальниками)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Коробка силовая распределительная KCPB141410 (8 C 10) - 2FAL2 (A) - 2 FAL2 (C)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Коробка силовая распределительная KCPB141410 (6 C 35)-1FAL4 (A)-1 FAL1 (C) - 2 FAL2 (С)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Коробка силовая распределительная KCPB141410 (5C35)-1FAL4 (A)-3FAL1 (C) - 1 FAL2 (D)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Коробка силовая распределительная KCPB141410 (5C35)-1FAL4 (A)-2 FAL2 (C)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Коробка силовая распределительная KCPB141410 (5C35)-1FAL4 (A)-1FAL1 (C) - 1 FAL2 (C)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Коробка силовая распределительная KCPB141410 (5C16)-1FAL2 (A)-2 FAL2 (C)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Коробка силовая распределительная KCPB141410 (4C35)-1FAL4 (A)-1FAL2 (C)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 92"

    "Коробка силовая распределительная KCPB 302310 (16 C 35) - 2 FAL 4 (А) - 1 FAL4 (В) - 4 FAL2 (С)1 FA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Коробка силовая распределительная"

    Кол-во: 112

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