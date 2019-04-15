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Номер извещения
31907707381
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей для ремонта пневматического привода раздвижных дверей вагонов метрополитена
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
Почтовый адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
Контактный телефон
+7 343 358-00-29 доб. 6027
Факс
+7 234 35-80321
Адрес электронной почты
urdog@metro-ektb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Секретарева Елена Не
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка запасных частей для ремонта пневматического привода раздвижных дверей вагонов метрополитена
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 07:00 GMT +315.04.2019 07:0015.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907707381Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для ремонта пневматического привода раздвижных дверей вагонов метрополитенаЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.04.2019 07:0016.04.2019 07:0016.04.2019 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907707381Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка запасных частей для ремонта пневматического привода раздвижных дверей вагонов метрополитенаЕкатеринбург
Дата и время проведения
19.04.2019 07:0019.04.2019 07:0019.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907707381Дата и время проведения Поставка запасных частей для ремонта пневматического привода раздвижных дверей вагонов метрополитенаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.04.2019 07:0022.04.2019 07:0022.04.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907707381Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для ремонта пневматического привода раздвижных дверей вагонов метрополитенаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для ремонта пневматического привода раздвижных дверей вагонов метрополитена
Начальная цена
171 176,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
Адрес местонахождения
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
30.20.40.141
30.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 10
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