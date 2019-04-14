www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907708162
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кисломолочной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 14:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Почтовый адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Контактный телефон
+7 831 292-89-11
Факс
Адрес электронной почты
pni@soc.avto.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефимов Владислав Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
город Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кисломолочной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.04.2019 23:59 GMT +314.04.2019 23:5914.04.2019 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907708162Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кисломолочной продукциигород Нижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.04.2019 23:5915.04.2019 23:5915.04.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907708162Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка кисломолочной продукциигород Нижний Новгород
Дата и время проведения
18.04.2019 10:0018.04.2019 10:0018.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907708162Дата и время проведения Поставка кисломолочной продукциигород Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
24.04.2019 11:2524.04.2019 11:2524.04.2019 11:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907708162Подведение итогов не позднее Поставка кисломолочной продукциигород Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кисломолочной продукции
Начальная цена
1 386 512,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии со спецификацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижний Новгород, ул. Космическая, 38Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Адрес местонахождения
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
10.51.52.110
10.51.9
Кол-во: 1380
Кол-во: 2538
Кол-во: 5200
Кол-во: 5200
Кол-во: 4888
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.