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Номер извещения
31907707117
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка гидравлической жидкости/масла Гидроникойл FH -51 или эквивалент
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 13:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-92-14
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
vanui.ordinyan@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ординян Вануи Вачиковна
Место рассмотрения предложений
Химки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка гидравлической жидкости/масла Гидроникойл FH -51 или эквивалент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907707117Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидравлической жидкости/масла Гидроникойл FH -51 или эквивалентХимки
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907707117Дата и время вскрытия заявок Поставка гидравлической жидкости/масла Гидроникойл FH -51 или эквивалентХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гидравлической жидкости/масла Гидроникойл FH -51 или эквивалент
Начальная цена
20 694,07
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделами 8 и 9 Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
19.20.29.130
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2260
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