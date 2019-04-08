Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 90 календарных дней с даты заключения договора. В случае досрочной поставки требуется согласие Покупателя. оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД), декларации о соответствии ТР ТС, денежными средствами на расчетный счет поставщика