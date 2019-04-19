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    Главная / Торги / Тендер № 2019/24 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте Банка по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Московская, д, 38а (10 этаж)

    Тендер № 2019/24 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте Банка по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Московская, д, 38а (10 этаж)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.04.2019 21:0019.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939179Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные работы на объекте Банка по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Московская, д, 38а (10 этаж).ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939179

    Уникальный номер закупки

    2019/24

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тендер № 2019/24 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте Банка по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Московская, д, 38а (10 этаж)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 13:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1

    Приложение №4

    Приложение №2

    ТД

    Приложение №3

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    Почтовый адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Контактный телефон

    +7 909 704-67-79

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kamenev@ubrr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каменев Сергей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительно-монтажные работы на объекте Банка по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Московская, д, 38а (10 этаж).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.201919.05.2019 21:0019.05.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939179Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работы на объекте Банка по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Московская, д, 38а (10 этаж).Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительно-монтажные работы на объекте Банка по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Московская, д, 38а (10 этаж).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Предполагаемый объем работ и технические требования: отражены в технических заданиях (Приложение №1 -№3 к настоящей тендерной документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Химки, ул. Московская, д, 38а (10 этаж)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансовый платеж в размере 50 % от суммы договора, 50 % - окончательный расчет по факту выполнения работ; оплата в рублях РФ (с учетом НДС при наличии).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КБ УБРИР
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Классификатор ОКПД2

    43.29

    Работы строительно-монтажные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение №4

    29.03.2019

    Приложение №3

    29.03.2019

    Приложение №2

    29.03.2019

    Приложение №1

    29.03.2019

    ТД

    29.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СМР на объекте Банка по адресу:Московская область, г. Химки, ул. Московская, д, 38а (10 этаж)"

    Кол-во: 1

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