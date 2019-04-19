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Номер извещения
ГП939179
Уникальный номер закупки
2019/24
Наименование закупки
Тендер № 2019/24 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте Банка по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Московская, д, 38а (10 этаж)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 13:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
Контактный телефон
+7 909 704-67-79
Факс
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Адрес электронной почты
kamenev@ubrr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каменев Сергей Игоревич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительно-монтажные работы на объекте Банка по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Московская, д, 38а (10 этаж).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительно-монтажные работы на объекте Банка по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Московская, д, 38а (10 этаж).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Предполагаемый объем работ и технические требования: отражены в технических заданиях (Приложение №1 -№3 к настоящей тендерной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Химки, ул. Московская, д, 38а (10 этаж)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КБ УБРИР
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Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
43.29
Документация лота
Кол-во: 1
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