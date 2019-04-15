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Номер извещения
31907707081
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы АСДУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 13:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
Почтовый адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
Контактный телефон
+7 343 358-00-29
Факс
+7 234 35-80321
Адрес электронной почты
urdog@metro-ektb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Секретарева Елена Фаритовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы АСДУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 07:00 GMT +315.04.2019 07:0015.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907707081Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию системы АСДУЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.04.2019 07:0016.04.2019 07:0016.04.2019 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907707081Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию системы АСДУЕкатеринбург
Дата и время проведения
19.04.2019 07:0019.04.2019 07:0019.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907707081Дата и время проведения Оказание услуг по техническому обслуживанию системы АСДУЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.04.2019 07:0022.04.2019 07:0022.04.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907707081Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию системы АСДУЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы АСДУ
Начальная цена
399 733,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
Адрес местонахождения
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
62.01.11
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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