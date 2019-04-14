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    Главная / Торги / Поставка молока

    Поставка молока

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.04.2019 23:5914.04.2019 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907708250Дата и время окончания срока приема заявок Поставка молокагород Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907708250

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка молока

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 14:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация

    Аукционная документация

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 292-89-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шарапова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    город Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Закупки и тендеры Услуги по производству молочной продукции, выполняемые субподрядчиком

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка молока

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.04.2019 23:59 GMT +314.04.2019 23:5914.04.2019 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907708250Дата и время окончания срока приема заявок Поставка молокагород Нижний Новгород

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.04.2019 23:5915.04.2019 23:5915.04.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907708250Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка молокагород Нижний Новгород

    Дата и время проведения

    18.04.2019 10:0018.04.2019 10:0018.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907708250Дата и время проведения Поставка молокагород Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    24.04.2019 10:1024.04.2019 10:1024.04.2019 10:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907708250Подведение итогов не позднее Поставка молокагород Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.04.201924.04.2019 10:1024.04.2019 10:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907708250Подведение итогов не позднее Поставка молокагород Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка молока

    Начальная цена

    666 203,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии со спецификацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Нижний Новгород, ул. Космическая, 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен, оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня представления документов на оплату выставленных в соответствии с документами о приемке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    10.51.51.113

    Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром

    Классификатор ОКВЭД2

    10.51.9

    Производство прочей молочной продукции

    Документация лота

    Проект договора

    29.03.2019

    Спецификация

    29.03.2019

    Аукционная документация

    29.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Молоко питьевое"

    Кол-во: 12552

    "Позиция 2"

    "Молоко сухое"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Молоко сгущеное"

    Кол-во: 725.04

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    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
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