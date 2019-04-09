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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку оборудования марки OCE

    Запрос предложений на поставку оборудования марки OCE

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939174Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку оборудования марки OCEКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939174

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку оборудования марки OCE

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 12:48

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма договора

    Извещение

    приложение 1.1

    приложение 1

    Анкета поставщика

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Shilov1@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шилов Антон Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку оборудования марки OCE

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 10:00 GMT +309.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939174Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку оборудования марки OCEКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 10:0009.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939174Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку оборудования марки OCEКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 10:0030.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939174Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку оборудования марки OCEКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939174Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку оборудования марки OCEКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку оборудования марки OCE

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    46.14.11.000

    Услуги по оптовой торговле компьютерами, программным обеспечением, электронным и телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно извещения"

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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