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    Главная / Торги / Реализация невостребованных запасов

    Реализация невостребованных запасов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939175Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованных запасов. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца. СеверныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939175

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация невостребованных запасов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 12:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНАЯ КОМПАНИЯ РУСВЬЕТПЕТРО
    Все закупки и тендеры СК РУСВЬЕТПЕТРО

    Юридический адрес

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Почтовый адрес

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Контактный телефон

    +7 495 748-66-01 доб. 6024

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    PKorotich@rvpetro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коротич Павел Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Северный

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация невостребованных запасов. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.04.2019 15:00 GMT +330.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939175Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованных запасов. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца. Северный

    Дата и время вскрытия заявок

    30.04.2019 15:0030.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939175Дата и время вскрытия заявок Реализация невостребованных запасов. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца. Северный

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 11:0006.05.2019 11:0006.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939175Подведение итогов не позднее Реализация невостребованных запасов. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца. Северный

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 11:0006.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939175Подведение итогов не позднее Реализация невостребованных запасов. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца. Северный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация невостребованных запасов. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с перечнем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз со склада в г. Усинск (Республика Коми)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНАЯ КОМПАНИЯ РУСВЬЕТПЕТРО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЬЕТПЕТРО
    Все закупки и тендеры СК РУСВЬЕТПЕТРО

    Адрес местонахождения

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Классификатор ОКПД2

    28.25.14.129

    Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор к аварийному светильнику 6V 4.0AH Rechargeable Battery for UPS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Монтажный узел N5"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "Монтажный узел N2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Вентилятор канальный VCP60-35-4D 2,2кВт 1360об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Зарядное устройство Michael Riedel"

    Кол-во: 13

    "Позиция 6"

    "Блок управления электроприводом (БУЭП-2)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Трубка воздухозабора для горелки Ecoflam Blu 2000.1 #65321230"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Воздухозабор в сборе для горелки Ecoflam Blu 2000.1 #65322346"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Метчик RUKO 3/8 NPT #231038NPT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Метчик RUKO 1/2 NPT #231012NPT"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Метчик RUKO 1/4 NPT #231014NPT"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Метчик RUKO 1/8 NPT #231018NPT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Пробоотборник ПО-45-500 или ППМА-80-250-0,9"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Пробоотборник ВЗВ-80 или ПА-50-500-0,7"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Монтажный узел N1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Наушник с держателем и микрофоном"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Калибровоный адаптер для головок Polytron 21R с брызгозащитным кожухом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Защитная гильза JUMO JUMO 909721/20-848-25-160-000-26-000, складской № 90/00045048"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Концентрат для промывки ГТУ Turbotect T-927"

    Кол-во: 1040

    "Позиция 20"

    "Респираторы РПГ - 67"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Приманка Octenol"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Отпугиватель комаров ВК-29"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Табличка предупреждающая на русском языке"

    Кол-во: 120

    "Позиция 24"

    "ПОТ РМ -07-98 межотраслевые правила по охране труда при погруз.-разгруз. работах и размещении грузов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Раствор для промывания глаз АЙ-Восс PLUM (500мл)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Стульчик складной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Предупредительный знак (плакат) "Не включать - работают люди" " Не открывать работают люди" 300-150"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "Предупредительный знак (плакат) "Ведутся работы" 300-200"

    Кол-во: 9

    "Позиция 29"

    "Знаки"

    Кол-во: 1272

    "Позиция 30"

    "Съемник гидравлический встроенным насосом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Фильтр комбинированный ФК-5Б"

    Кол-во: 35

    "Позиция 32"

    "Нож для вскрытия барабанов искробезопасный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Щиток защитный лицевой с адаптером для крепления на каску Щиток на каску Uvex (9723.014)ГОСТ 12.4.023-84"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Фильтр ФБ114"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Огнепреградитель коммуникационный ПОК-100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Штангенциркуль электронный 250мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 37"

    "Регулятор расхода и давления универсальный УРРД-2-25-0,6-НО, Ду 25 мм, Py=0,6 Мпа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Прокладка 7х8"

    Кол-во: 200

    "Позиция 39"

    "Колонки с ручным управлением Ду 200 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Муфта сливная МС-50 для слива метанола Ду50 Ру 0,25 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Муфта сливная МС-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Отборное устройство 16-200-09Г2С-МС-(К3 21215-006-01)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Замок для ленты монтажной (упак. 100шт) 130801-00332"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Крепеж М60х115"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Фильтр пусковой тройниковый ФП-80-1,6 ст 09Г2С тонкость фильтрации 80 мкм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Муфта сливная МС-80 ТУ3689-016-00217633-97"

    Кол-во: 17

    "Позиция 47"

    "Колодец сливной (приемный) на один вид топлива с клапаном электромагнитнымс КОФи креп. деталями с ци"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Бирка маркировочная У153Т 3,5"

    Кол-во: 64

    "Позиция 49"

    "Пробка заглушка"

    Кол-во: 25

    "Позиция 50"

    "Напорно-всасывающий шланг для мотопомп ПВХ гофр.700 L50 кл.Пища Д 50-0,5 30м в бухте белый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Фланцевая защитная гильза,S5550 55/160/+10...+50/4/М18х1,5/600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Клей КС 5кг Лакра"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Козырек КРО БАЖК. 305615.002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Комплект монтажных частей (КМЧ-КРО) БАЖК. 468931.002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Комплект инструментов и принадлежностей для монтажа "РЛД Редут-300-С" РЛД КИП БАЖК.425914.012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Комплект монтажных частей (КМЧ)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 57"

    "Комплект ЗИП-Г групповой для "РЛД Редут-300-С" БАЖК.425911.075 РЛД Редут/1-300-С БЖАК.425142.045-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Низкопрофильная самоустанавливающаяся опора SKF Vibracon SM42LP"

    Кол-во: 16

    "Позиция 59"

    "Плиты "Пеноплэкс 45" 40х600х2400 Т-20"

    Кол-во: 61.724

    "Позиция 60"

    "Вибропреобразователь МВ-43-5ГИ/10,0 АО "Прибор""

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Пробоотборник латунный 30 см"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Конденсатосборник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Диск TREBL 2121 R16 5.0/5*139.7 ET58 d98.6 Silver new"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Подшипник SKF 6222 MA/C 3 B20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Концентрат моющего раствора TSP-3030"

    Кол-во: 2912

    "Позиция 66"

    "Концентрат моющего раствора TSP-3030"

    Кол-во: 208

    "Позиция 67"

    "Лестница многофункциональная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Шланг сильфонный, гайка-штуцер DN 20, длина 1000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Шланг сильфонный, гайка-штуцер DN 20, длина 1500 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Прокладка графитовая А-50-25 ПОН-Б"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Термос армейский 24л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Диск гидропяты насоса ЦНС 38 220.01.107"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Смазка герметик диэлектрическая MOLYKOTE 111"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Панели гибкие нагревательные RTF Flex iPanel RT-1022 240, З=1кВт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "МТЗ 240-КВ К-т из 3 элементов ВФ Д-246.1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 76"

    "Моноциклон ВФ -246.1 А53-21.000"

    Кол-во: 30

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    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
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