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Номер извещения
ГП939172
Уникальный номер закупки
168-564/18
Наименование закупки
Продажа оборудования бывшего в употреблении (2 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 12:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-91
Факс
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Адрес электронной почты
Pavel.Borisov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Борисов Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа токарно-винторезного станка (модель 165) (инв. № 1396).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 12:00 GMT +309.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939172Дата и время окончания срока приема заявок Продажа токарно-винторезного станка (модель 165) (инв. № 1396).Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 12:0009.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939172Дата и время вскрытия заявок Продажа токарно-винторезного станка (модель 165) (инв. № 1396).Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.05.2019 08:0029.05.2019 08:0029.05.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939172Подведение итогов не позднее Продажа токарно-винторезного станка (модель 165) (инв. № 1396).Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа токарно-винторезного станка (модель 165) (инв. № 1396).
Начальная цена
360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продажа токарно-винторезного станка (модель 165) (инв. № 1396).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
28.41.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Продажа горизонтально-расточного станка (модель 2А636Ф1) (инв. № 4510).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 12:00 GMT +309.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939172Дата и время окончания срока приема заявок Продажа горизонтально-расточного станка (модель 2А636Ф1) (инв. № 4510).Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 12:0009.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939172Дата и время вскрытия заявок Продажа горизонтально-расточного станка (модель 2А636Ф1) (инв. № 4510).Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.05.2019 08:0029.05.2019 08:0029.05.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939172Подведение итогов не позднее Продажа горизонтально-расточного станка (модель 2А636Ф1) (инв. № 4510).Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа горизонтально-расточного станка (модель 2А636Ф1) (инв. № 4510).
Начальная цена
2 598 072,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продажа горизонтально-расточного станка (модель 2А636Ф1) (инв. № 4510).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
28.41.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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