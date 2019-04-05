запрос котировок в электронной форме,участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку продукции (Стол сборочно-сварочный).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907707314 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки запрос котировок в электронной форме,участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку продукции (Стол сборочно-сварочный). Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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