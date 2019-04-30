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    Главная / Торги / Реализация невостребованного оборудования

    Реализация невостребованного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939170Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованного оборудования. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца. СеверныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939170

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация невостребованного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 12:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНАЯ КОМПАНИЯ РУСВЬЕТПЕТРО
    Все закупки и тендеры СК РУСВЬЕТПЕТРО

    Юридический адрес

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Почтовый адрес

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Контактный телефон

    +7 495 748-66-01 доб. 6024

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    PKorotich@rvpetro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коротич Павел Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Северный

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация невостребованного оборудования. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.04.2019 15:00 GMT +330.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939170Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованного оборудования. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца. Северный

    Дата и время вскрытия заявок

    30.04.2019 15:0030.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939170Дата и время вскрытия заявок Реализация невостребованного оборудования. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца. Северный

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 11:0006.05.2019 11:0006.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939170Подведение итогов не позднее Реализация невостребованного оборудования. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца. Северный

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 11:0006.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939170Подведение итогов не позднее Реализация невостребованного оборудования. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца. Северный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация невостребованного оборудования. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с перечнем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз со склада в г. Усинск (Республика Коми)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНАЯ КОМПАНИЯ РУСВЬЕТПЕТРО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЬЕТПЕТРО
    Все закупки и тендеры СК РУСВЬЕТПЕТРО

    Адрес местонахождения

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Классификатор ОКПД2

    27.11.41.000

    Трансформаторы с жидким диэлектриком

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трансформатор ТСЛ- 1600 (Кустовая площадка №2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Разборные резервуары типа РР-10 (V=10 м³)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Устройство ввода реагента УВР--200-160-1,6-3 диам. 200, усл. давл 1,0МПа в комплекте с ответными фл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Блок линейных потребителей с двумя масляными трансф. 2БЛП-Э-25М/10/0,4-УХЛ1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Блок аппаратурный БАО д/размещения системы автоматизации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Емкость запаса воды для котельной V=25м3 ОЛ 0151-000-BHD-1002 Площадка существующей насосной станции на ПСН "Головные""

    Кол-во: 1

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    Прием заявок до:
    31.01.2021 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    Начало приема заявок:
    17.01.2020 г., 11:04
    Дата аукциона:
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