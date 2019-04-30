Лот 1

Реализация невостребованного оборудования. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.