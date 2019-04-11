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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Покрытия лакокрасочные"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Покрытия лакокрасочные"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 11:5911.04.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907714871Дата и время окончания срока приема заявок Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастикиСогласно документации по проведению запроса предложенийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907714871

    Уникальный номер закупки

    221534

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Покрытия лакокрасочные"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 13:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма описания поставляемого товара № 221 534 ЛОТ № 1.xlsx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №221 534 (редакция №1).docx

    Изменения в извещении

    Документация о запросе предложений в электронной форме №221 534 (редакция №1).docx

    Извещение о изменении проведения запроса предложений №221 534.pdf

    Техническое задание по запросу предложений № 221 534 ЛОТ № 1 (редакция №1).docx

    Форма Коммерческого предложения № 221 534 ЛОТ № 1 (редакция №1).xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Дарья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению запроса предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические

    Ключевые слова:

    полиграфические

    Список лотов

    Лот 1

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.201916.04.2019 12:0016.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907714871Подведение итогов не позднее Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастикиСогласно документации по проведению запроса предложений

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Начальная цена

    3 049 624,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    20.30.2

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30.2

    Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эмаль черная первый сорт"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 2"

    "Эмаль синяя высший сорт "

    Кол-во: 1300

    "Позиция 3"

    "Ацетон технический ГОСТ 2768-84"

    Кол-во: 24

    "Позиция 4"

    "Эмаль серая высший сорт "

    Кол-во: 240

    "Позиция 5"

    "Эмаль красная первый сорт"

    Кол-во: 150

    "Позиция 6"

    "Эмаль желтая высший сорт"

    Кол-во: 16500

    "Позиция 7"

    "Эмаль белая высший сорт"

    Кол-во: 110

    "Позиция 8"

    "Растворитель"

    Кол-во: 890

    "Позиция 9"

    "Растворитель"

    Кол-во: 175

    "Позиция 10"

    "Растворитель "

    Кол-во: 305

    "Позиция 11"

    "Краска фасадная супербелая"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 12"

    "Эмаль"

    Кол-во: 59

    "Позиция 13"

    "Эмаль аэрозольная алкидная универсальная синяя в баллончиках"

    Кол-во: 88.92

    "Позиция 14"

    "Эмаль аэрозольная алкидная универсальная красная в баллончиках"

    Кол-во: 87.36

    "Позиция 15"

    "Эмаль "

    Кол-во: 32

    "Позиция 16"

    "Эмаль аэрозольная алкидная универсальная белая в баллончиках"

    Кол-во: 36.92

    "Позиция 17"

    "Колер"

    Кол-во: 11.8

    "Позиция 18"

    "Керосин"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Грунтовка серая "

    Кол-во: 1150

    "Позиция 20"

    "Грунтовка красно-коричневая "

    Кол-во: 185

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