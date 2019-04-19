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    Главная / Торги / Тендер № 2019/23 на поставку и монтаж технических средств безопасности на объектах Банка

    Тендер № 2019/23 на поставку и монтаж технических средств безопасности на объектах Банка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.04.2019 21:0019.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939171Дата и время окончания срока приема заявок поставка и монтаж технических средств безопасности (далее – ТСБ). ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939171

    Уникальный номер закупки

    2019/23

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тендер № 2019/23 на поставку и монтаж технических средств безопасности на объектах Банка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 12:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная документация

    Приложение№5

    Приложение №1- ТЗ

    Приложение №2

    Приложение №3

    Приложение №4

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    Почтовый адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Контактный телефон

    +7 909 704-67-79

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kamenev@ubrr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каменев Сергей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и монтаж технических средств безопасности (далее – ТСБ).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.05.201907.05.2019 21:0007.05.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939171Подведение итогов не позднее поставка и монтаж технических средств безопасности (далее – ТСБ). Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и монтаж технических средств безопасности (далее – ТСБ).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Требования к выполнению работ, адреса объектов Банка, перечень работ и оборудования для монтажа ТСБ, содержатся в Техническом задании – Приложение №1-№4 к настоящей Тендерной документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адреса объектов Банка содержатся в Техническом задании – Приложение №1-№4 к настоящей Тендерной документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предполагаемые сроки начала и окончания действия договора: 29.04.2019 до 28.06.2019.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КБ УБРИР
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Классификатор ОКПД2

    43.21

    Работы электромонтажные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение №5

    29.03.2019

    Приложение №4

    29.03.2019

    Приложение №3

    29.03.2019

    Приложение №2

    29.03.2019

    Приложение №1

    29.03.2019

    ТД

    29.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка и монтаж ТСБ на объекте Банка по адресу: 624992 Свердловская обл., г. Серов, ул. Ленина, д. 165"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "поставка и монтаж ТСБ на объекте Банка по адресу: 624220 Свердловская обл., г. Нижняя Тура, пр. Ленина , 121а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "поставка и монтаж ТСБ на объекте Банка по адресу:623428 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 1а."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "поставка и монтаж ТСБ для инкассаторских бронеавтомобилей и работников инкассации системой видеонаблюдения"

    Кол-во: 1

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