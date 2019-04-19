Тендер № 2019/23 на поставку и монтаж технических средств безопасности на объектах Банка

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Предполагаемые сроки начала и окончания действия договора: 29.04.2019 до 28.06.2019.

Адреса объектов Банка содержатся в Техническом задании – Приложение №1-№4 к настоящей Тендерной документации. Рассчитать логистику >

Требования к выполнению работ, адреса объектов Банка, перечень работ и оборудования для монтажа ТСБ, содержатся в Техническом задании – Приложение №1-№4 к настоящей Тендерной документации.

620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

ПАО КБ УБРИР Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "поставка и монтаж ТСБ на объекте Банка по адресу: 624992 Свердловская обл., г. Серов, ул. Ленина, д. 165" Кол-во: 1

"Позиция 2" "поставка и монтаж ТСБ на объекте Банка по адресу: 624220 Свердловская обл., г. Нижняя Тура, пр. Ленина , 121а" Кол-во: 1

"Позиция 3" "поставка и монтаж ТСБ на объекте Банка по адресу:623428 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 1а." Кол-во: 1