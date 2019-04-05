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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП939199
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для опор наружного освещения для нужд ООО «АРКС энергомонтаж»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 13:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Контактный телефон
+7 495 642-05-20 доб. 1189
Факс
--
Адрес электронной почты
p.lazarev@arks.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазарев Павел Викторович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы
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Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для опор наружного освещения для нужд ООО «АРКС энергомонтаж»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 12:00 GMT +305.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939199Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для опор наружного освещения для нужд ООО «АРКС энергомонтаж» Административные округа г Москвы
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939199Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для опор наружного освещения для нужд ООО «АРКС энергомонтаж» Административные округа г Москвы
Подведение итогов не позднее
12.04.2019 12:0012.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939199Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для опор наружного освещения для нужд ООО «АРКС энергомонтаж» Административные округа г Москвы
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
12.04.201912.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939199Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для опор наружного освещения для нужд ООО «АРКС энергомонтаж» Административные округа г Москвы
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для опор наружного освещения для нужд ООО «АРКС энергомонтаж»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИФСК АРКС
Все закупки и тендеры ИФСК АРКС
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Наименование заказчика
ИФСК АРКС
Все закупки и тендеры ИФСК АРКС
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
27.4
Документация лота
Кол-во: 113
Кол-во: 8
Кол-во: 146
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 113
Кол-во: 12
Кол-во: 1
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