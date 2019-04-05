Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для опор наружного освещения для нужд ООО «АРКС энергомонтаж»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП939199 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для опор наружного освещения для нужд ООО «АРКС энергомонтаж» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС

Все закупки и тендеры ИФСК АРКС Юридический адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412 Почтовый адрес 117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412 Контактный телефон +7 495 642-05-20 доб. 1189 Факс -- Адрес электронной почты p.lazarev@arks.ru Ф.И.О. контактного лица Лазарев Павел Викторович Место рассмотрения предложений Административные округа г Москвы Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru