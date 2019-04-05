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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для опор наружного освещения для нужд ООО «АРКС энергомонтаж»

    Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для опор наружного освещения для нужд ООО «АРКС энергомонтаж»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939199Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для опор наружного освещения для нужд ООО «АРКС энергомонтаж» Административные округа г МосквыПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939199

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для опор наружного освещения для нужд ООО «АРКС энергомонтаж»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 13:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Контактный телефон

    +7 495 642-05-20 доб. 1189

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    p.lazarev@arks.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарев Павел Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для опор наружного освещения для нужд ООО «АРКС энергомонтаж»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 12:00 GMT +305.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939199Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для опор наружного освещения для нужд ООО «АРКС энергомонтаж» Административные округа г Москвы

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939199Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для опор наружного освещения для нужд ООО «АРКС энергомонтаж» Административные округа г Москвы

    Подведение итогов не позднее

    12.04.2019 12:0012.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939199Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для опор наружного освещения для нужд ООО «АРКС энергомонтаж» Административные округа г Москвы

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939199Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для опор наружного освещения для нужд ООО «АРКС энергомонтаж» Административные округа г Москвы

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для опор наружного освещения для нужд ООО «АРКС энергомонтаж»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИФСК АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Наименование заказчика

    ИФСК АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Классификатор ОКПД2

    27.4

    Оборудование электрическое осветительное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    01.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кронштейн для опор НО К1-2,5-2,0-02"

    Кол-во: 113

    "Позиция 2"

    "Кронштейн для опор НО К1-2,5-2,0-03"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Кронштейн для опор НО К2-2,5-2,0-02"

    Кол-во: 146

    "Позиция 4"

    "Кронштейн для опор НО К2-2,5-2,0-03"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Кронштейн для опор НО К2-2,5-2,0/180-02"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Кронштейн для опор НО К4-2,5-2,0/180-02"

    Кол-во: 113

    "Позиция 7"

    "Кронштейн для опор НО К4-2,5-2,0/180-03"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Кронштейн для опор НО К1-1,2-0,5-П4"

    Кол-во: 1

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