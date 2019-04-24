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Номер извещения
ГП939168
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества. Выставляемое на продажу имущество: часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Сведения об Имуществе: Имущество реализуется одним лотом. Существующие (ограничения) обременения: - с ЗАО "Ямалгазинвест", договор аренды; Сведения о продавце (собственнике) имущества: ПАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение в электронной форме по продаже имущества
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 12:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Цена первоначального предложения: 1 599 477 119 (Один миллиард пятьсот девяносто девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто девятнадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 18:00 GMT +324.04.2019 18:0024.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939168Дата и время окончания срока приема заявок часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Цена первоначального предложения: 1 599 477 119 (Один миллиард пятьсот девяносто девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто девятнадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС). Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.04.2019 18:0025.04.2019 18:0025.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939168Дата окончания срока рассмотрения заявок часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Цена первоначального предложения: 1 599 477 119 (Один миллиард пятьсот девяносто девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто девятнадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС). Москва
Дата и время проведения
26.04.2019 12:0026.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939168Дата и время проведения часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Цена первоначального предложения: 1 599 477 119 (Один миллиард пятьсот девяносто девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто девятнадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС). Москва
Подведение итогов не позднее
27.05.2019 18:0027.05.2019 18:0027.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939168Подведение итогов не позднее часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Цена первоначального предложения: 1 599 477 119 (Один миллиард пятьсот девяносто девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто девятнадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС). Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.05.201927.05.2019 18:0027.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939168Подведение итогов не позднее часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Цена первоначального предложения: 1 599 477 119 (Один миллиард пятьсот девяносто девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто девятнадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС). Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Цена первоначального предложения: 1 599 477 119 (Один миллиард пятьсот девяносто девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто девятнадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Начальная цена
1 599 477 119,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
50 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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