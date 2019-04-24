Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества. Выставляемое на продажу имущество: часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Сведения об Имуществе: Имущество реализуется одним лотом. Существующие (ограничения) обременения: - с ЗАО "Ямалгазинвест", договор аренды; Сведения о продавце (собственнике) имущества: ПАО «Газпром»

    открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества. Выставляемое на продажу имущество: часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Сведения об Имуществе: Имущество реализуется одним лотом. Существующие (ограничения) обременения: - с ЗАО "Ямалгазинвест", договор аренды; Сведения о продавце (собственнике) имущества: ПАО «Газпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.04.2019 18:0024.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939168Дата и время окончания срока приема заявок часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Цена первоначального предложения: 1 599 477 119 (Один миллиард пятьсот девяносто девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто девятнадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС). МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939168

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества. Выставляемое на продажу имущество: часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Сведения об Имуществе: Имущество реализуется одним лотом. Существующие (ограничения) обременения: - с ЗАО "Ямалгазинвест", договор аренды; Сведения о продавце (собственнике) имущества: ПАО «Газпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Публичное предложение в электронной форме по продаже имущества

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 12:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект_ДКП

    Презентация (Москва Вернадского 41) 26.04.2019

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Цена первоначального предложения: 1 599 477 119 (Один миллиард пятьсот девяносто девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто девятнадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.04.2019 18:00 GMT +324.04.2019 18:0024.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939168Дата и время окончания срока приема заявок часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Цена первоначального предложения: 1 599 477 119 (Один миллиард пятьсот девяносто девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто девятнадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС). Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.04.2019 18:0025.04.2019 18:0025.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939168Дата окончания срока рассмотрения заявок часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Цена первоначального предложения: 1 599 477 119 (Один миллиард пятьсот девяносто девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто девятнадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС). Москва

    Дата и время проведения

    26.04.2019 12:0026.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939168Дата и время проведения часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Цена первоначального предложения: 1 599 477 119 (Один миллиард пятьсот девяносто девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто девятнадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС). Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.05.2019 18:0027.05.2019 18:0027.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939168Подведение итогов не позднее часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Цена первоначального предложения: 1 599 477 119 (Один миллиард пятьсот девяносто девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто девятнадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС). Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.201927.05.2019 18:0027.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939168Подведение итогов не позднее часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Цена первоначального предложения: 1 599 477 119 (Один миллиард пятьсот девяносто девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто девятнадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС). Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Цена первоначального предложения: 1 599 477 119 (Один миллиард пятьсот девяносто девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто девятнадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС).

    Начальная цена

    1 599 477 119,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    50 000 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    50 000 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    68

    Услуги по операциям с недвижимым имуществом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "имущество"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237209
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания склада промтоваров № 1, здания кондитерского цеха, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 9, стр. 7,8, принадлежащего ООО "Запсибгазторг"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания склада...
    593693
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    6 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:23
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237208
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания магазина №8 «Умка» и движимого имущества, расположенных по адресу: ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, принадлежащего ООО "Запсибгазторг"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания магазина №8...
    593690
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    5 186 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:22
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237207
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи торгового центра, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, ул. Школьная, д.1А, принадлежащего ООО "Запсибгазторг"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи торгового центра,...
    593689
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    29 735 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:21
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237206
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания цеха фасовки (административное здание), расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, строен 14, принадлежащего ООО "Запсибгазторг"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания цеха фасовки...
    593688
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    9 027 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:19
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237203
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Нефтебазы кирпичной, расположенной по адресу: Астраханская область, р-н Красноярский, в 50 м по направлению на северо-восток от с.Черемуха и 3500м по направлению на юго-восток от с.Красный Яр, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Нефтебазы кирпичной,...
    593684
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    32 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:15
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237202
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Дома камышитового, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Дома камышитового,...
    593683
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    14 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:14
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237199
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Стригального пункта, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Жан Аул, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Стригального пункта,...
    593679
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    105 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:12
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237198
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Сарая, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, в 1090 м, на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270 м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Сарая, расположенного...
    593678
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    3 840
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:11
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить