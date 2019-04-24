открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества. Выставляемое на продажу имущество: часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Сведения об Имуществе: Имущество реализуется одним лотом. Существующие (ограничения) обременения: - с ЗАО "Ямалгазинвест", договор аренды; Сведения о продавце (собственнике) имущества: ПАО «Газпром»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП939168 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества. Выставляемое на продажу имущество: часть административного здания площадью 20 106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. На земельный участок под объектом оформлено право аренды до 23.04.2019. Сведения об Имуществе: Имущество реализуется одним лотом. Существующие (ограничения) обременения: - с ЗАО "Ямалгазинвест", договор аренды; Сведения о продавце (собственнике) имущества: ПАО «Газпром» Валюта процедуры RUB Способ закупки Публичное предложение в электронной форме по продаже имущества Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ Юридический адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Почтовый адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Контактный телефон +7 495 276-00-51 Факс +7 495 276-00-51 Адрес электронной почты v.lysenin@etpgpb.ru Ф.И.О. контактного лица Лысенин Владимир Сергеевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru