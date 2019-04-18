Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Порядок оплаты: Аванс не предусмотрен. Оплата по настоящему Договору осуществляется по факту поставки Товара в полном объеме по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 (Десять) банковских дней после подписания Сторонами акта приема – передачи Товара. А также выставленных Поставщиком счетов-фактур на основании товарно-транспортных накладных, подписанных Сторонами и скрепленных круглой печатью, при условии поставки товара надлежащего качества в установленный Договором срок. Срок поставки Товара: C даты заключения договора, но не позднее 28 июня 2019 года.