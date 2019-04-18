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Номер извещения
31907706682
Уникальный номер закупки
3 ЭА-223-2019
Наименование закупки
Поставка мебели для столовой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 12:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-24-01
Факс
Адрес электронной почты
e.cheberowa-nrtk@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чеберова Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели для столовой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2019 10:00 GMT +318.04.2019 10:0018.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907706682Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для столовойНижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.04.2019 23:5919.04.2019 23:5919.04.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907706682Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка мебели для столовойНижний Новгород
Дата и время проведения
22.04.2019 10:0022.04.2019 10:0022.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907706682Дата и время проведения Поставка мебели для столовойНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
23.04.2019 23:5923.04.2019 23:5923.04.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907706682Подведение итогов не позднее Поставка мебели для столовойНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели для столовой
Начальная цена
362 600,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Стол прямоугольный -35 шт. Стул-140 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603950, г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д.6, ГБПОУ «НРТК»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
31.01.11.150
31.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 140
Кол-во: 35
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