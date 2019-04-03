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    Главная / Торги / Поставка лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

    Поставка лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939166Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ветеринарных препаратов лекарственные растворы, вакцины, сыворотки.Сухоложский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939166

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 12:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание II кв

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛАГРОПРОМ
    Все закупки и тендеры УАП

    Юридический адрес

    624819, Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, с.Филатовское, Ленина, 50

    Почтовый адрес

    624819, Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, с.Филатовское, Ленина, 50

    Контактный телефон

    +7 34373 9-94-40

    Факс

    +7 34373 9-94-40

    Адрес электронной почты

    vip.fauziya@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушакова Фаузия Ильясовна

    Место рассмотрения предложений

    Сухоложский район

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ветеринарных препаратов антибиотиков.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 11:00 GMT +303.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939166Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ветеринарных препаратов антибиотиков.Сухоложский район

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 11:0003.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939166Дата и время вскрытия заявок Поставка ветеринарных препаратов антибиотиков.Сухоложский район

    Подведение итогов не позднее

    05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939166Подведение итогов не позднее Поставка ветеринарных препаратов антибиотиков.Сухоложский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939166Подведение итогов не позднее Поставка ветеринарных препаратов антибиотиков.Сухоложский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ветеринарных препаратов антибиотиков.

    Начальная цена

    171 838,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Т.З

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Т.ЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Т.З
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УАП
    Все закупки и тендеры УАП

    Адрес местонахождения

    624819, Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, с.Филатовское, Ленина, 50

    Классификатор ОКПД2

    21

    Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка ветеринарных препаратов антибиотиков."

    Кол-во: 2775

    Лот 2

    Поставка ветеринарных препаратов лекарственные растворы, вакцины, сыворотки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 11:00 GMT +303.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939166Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ветеринарных препаратов лекарственные растворы, вакцины, сыворотки.Сухоложский район

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 11:0003.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939166Дата и время вскрытия заявок Поставка ветеринарных препаратов лекарственные растворы, вакцины, сыворотки.Сухоложский район

    Подведение итогов не позднее

    05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939166Подведение итогов не позднее Поставка ветеринарных препаратов лекарственные растворы, вакцины, сыворотки.Сухоложский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939166Подведение итогов не позднее Поставка ветеринарных препаратов лекарственные растворы, вакцины, сыворотки.Сухоложский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ветеринарных препаратов лекарственные растворы, вакцины, сыворотки.

    Начальная цена

    127 231,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Т.З

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Т.ЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Т.З
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УАП
    Все закупки и тендеры УАП

    Адрес местонахождения

    624819, Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, с.Филатовское, Ленина, 50

    Классификатор ОКПД2

    21

    Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка ветеринарных препаратов лекарственные растворы, вакцины, сыворотки."

    Кол-во: 1340

    Лот 3

    Поставка ветеринарных препаратов витамины, гормональные.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 11:00 GMT +303.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939166Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ветеринарных препаратов витамины, гормональные.Сухоложский район

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 11:0003.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939166Дата и время вскрытия заявок Поставка ветеринарных препаратов витамины, гормональные.Сухоложский район

    Подведение итогов не позднее

    05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939166Подведение итогов не позднее Поставка ветеринарных препаратов витамины, гормональные.Сухоложский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939166Подведение итогов не позднее Поставка ветеринарных препаратов витамины, гормональные.Сухоложский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ветеринарных препаратов витамины, гормональные.

    Начальная цена

    314 700,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Т.З

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Т.ЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Т.З
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УАП
    Все закупки и тендеры УАП

    Адрес местонахождения

    624819, Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, с.Филатовское, Ленина, 50

    Классификатор ОКПД2

    21

    Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка ветеринарных препаратов витамины, гормональные."

    Кол-во: 3151

    Лот 4

    Поставка ветеринарных препаратов дезинфицирующие средства и хозяйственные товары.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 11:00 GMT +303.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939166Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ветеринарных препаратов дезинфицирующие средства и хозяйственные товары.Сухоложский район

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 11:0003.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939166Дата и время вскрытия заявок Поставка ветеринарных препаратов дезинфицирующие средства и хозяйственные товары.Сухоложский район

    Подведение итогов не позднее

    05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939166Подведение итогов не позднее Поставка ветеринарных препаратов дезинфицирующие средства и хозяйственные товары.Сухоложский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939166Подведение итогов не позднее Поставка ветеринарных препаратов дезинфицирующие средства и хозяйственные товары.Сухоложский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ветеринарных препаратов дезинфицирующие средства и хозяйственные товары.

    Начальная цена

    94 936,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Т.З

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Т.ЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Т.З
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УАП
    Все закупки и тендеры УАП

    Адрес местонахождения

    624819, Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, с.Филатовское, Ленина, 50

    Классификатор ОКПД2

    22.19

    Изделия из резины прочие

    21

    Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка ветеринарных препаратов дезинфицирующие средства и хозяйственные товары."

    Кол-во: 1474

    Лот 5

    Поставка дезинфицирующих средств для промывки молочного оборудования.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 11:00 GMT +303.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939166Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дезинфицирующих средств для промывки молочного оборудования.Сухоложский район

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 11:0003.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939166Дата и время вскрытия заявок Поставка дезинфицирующих средств для промывки молочного оборудования.Сухоложский район

    Подведение итогов не позднее

    05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939166Подведение итогов не позднее Поставка дезинфицирующих средств для промывки молочного оборудования.Сухоложский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939166Подведение итогов не позднее Поставка дезинфицирующих средств для промывки молочного оборудования.Сухоложский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дезинфицирующих средств для промывки молочного оборудования.

    Начальная цена

    135 412,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Т.З

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Т.ЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Т.З
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УАП
    Все закупки и тендеры УАП

    Адрес местонахождения

    624819, Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, с.Филатовское, Ленина, 50

    Классификатор ОКПД2

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка дезинфицирующих средств для промывки молочного оборудования."

    Кол-во: 3170

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