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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907706865
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 12:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
Почтовый адрес
679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
Контактный телефон
+7 42622 2-02-03
Факс
+7 42622 2-37-95
Адрес электронной почты
ryaznatali2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рязанова Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
Биробиджан
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 06:29 GMT +304.04.2019 06:2904.04.2019 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907706865Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровБиробиджан
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 06:3004.04.2019 06:3004.04.2019 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907706865Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаровБиробиджан
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 07:0005.04.2019 07:0005.04.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907706865Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровБиробиджан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
185 947,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4059 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Биробиджан, ул. Школьная 23Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
Адрес местонахождения
679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
17.23
17.23
Документация лота
Кол-во: 4059
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