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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров

    Поставка канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 06:2904.04.2019 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907706865Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровБиробиджанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907706865

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 12:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Приложение № 1 к Информационной карте Критерии оценки

    Техническое задание

    Приложение №1 к Документации Проект договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Юридический адрес

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Почтовый адрес

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Контактный телефон

    +7 42622 2-02-03

    Факс

    +7 42622 2-37-95

    Адрес электронной почты

    ryaznatali2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рязанова Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Биробиджан

    Закупки и тендеры Еврейская автономная область

    Закупки и тендеры Принадлежности канцелярские бумажные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 06:29 GMT +304.04.2019 06:2904.04.2019 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907706865Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровБиробиджан

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 06:3004.04.2019 06:3004.04.2019 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907706865Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаровБиробиджан

    Подведение итогов не позднее

    05.04.2019 07:0005.04.2019 07:0005.04.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907706865Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровБиробиджан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 07:0005.04.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907706865Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровБиробиджан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    185 947,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4059 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Биробиджан, ул. Школьная 23Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки: 100 (сто) процентов от суммы фактически поставленного товара согласно заявки в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12 и/или иного документа, предусмотренного законодательством РФ. Участник закупки обязан поставить товары в полной заводской упаковке по адресу: г. Биробиджан, ул. Школьная 23. Поставка товара осуществляется разово силами Поставщика в течение 60 календарных дней с момента подписания договора с возможностью досрочной доставки. Срок действия договора: с момента подписания договора и по 30.09.2019 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Классификатор ОКПД2

    17.23

    Принадлежности канцелярские бумажные

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    Приложение №1 к Документации Проект договора

    24.04.2019

    Приложение № 1 к Информационной карте Критерии оценки

    29.03.2019

    Документация

    29.03.2019

    Извещение

    29.03.2019

    Техническое задание

    29.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумажных канцелярских принадлежностей"

    Кол-во: 4059

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