Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки: 100 (сто) процентов от суммы фактически поставленного товара согласно заявки в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12 и/или иного документа, предусмотренного законодательством РФ. Участник закупки обязан поставить товары в полной заводской упаковке по адресу: г. Биробиджан, ул. Школьная 23. Поставка товара осуществляется разово силами Поставщика в течение 60 календарных дней с момента подписания договора с возможностью досрочной доставки. Срок действия договора: с момента подписания договора и по 30.09.2019 г.