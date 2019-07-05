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    Главная / Торги / Поставка системы углекислотного пожаротушения для здания газокомпрессорной установки среднего давления (тит. 003/2)

    Поставка системы углекислотного пожаротушения для здания газокомпрессорной установки среднего давления (тит. 003/2)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2019 17:0005.07.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939163Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы углекислотного пожаротушения для здания газокомпрессорной установки среднего давления (тит. 003/2)115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939163

    Уникальный номер закупки

    ЗЦ-0420/19/МТ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка системы углекислотного пожаротушения для здания газокомпрессорной установки среднего давления (тит. 003/2)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АКТУАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕМА ЗАКУПКИ

    Инструкция

    Техническое задание

    Техническое задание - Прил № 2

    Техническое предложение (Форма 9.1)

    Техническое предложение (Форма 9.2)

    Коммерческое предложение (Форма 1.1)

    Коммерческое предложение (Форма 1.2)

    Договор поставки+КД

    Договор подряда ШМР_ПНР

    НОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

    НОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 739-01-60 доб. 1655

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    ASHunyaeva@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шуняева Анастасия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

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    Список лотов

    Лот 1

    Поставка системы углекислотного пожаротушения для здания газокомпрессорной установки среднего давления (тит. 003/2)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2019 17:00 GMT +305.07.2019 17:0005.07.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939163Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы углекислотного пожаротушения для здания газокомпрессорной установки среднего давления (тит. 003/2)115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Дата и время вскрытия заявок

    05.07.2019 17:0005.07.2019 17:0005.07.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939163Дата и время вскрытия заявок Поставка системы углекислотного пожаротушения для здания газокомпрессорной установки среднего давления (тит. 003/2)115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 23:0030.11.2019 23:0030.11.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939163Подведение итогов не позднее Поставка системы углекислотного пожаротушения для здания газокомпрессорной установки среднего давления (тит. 003/2)115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 23:0030.11.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939163Подведение итогов не позднее Поставка системы углекислотного пожаротушения для здания газокомпрессорной установки среднего давления (тит. 003/2)115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка системы углекислотного пожаротушения для здания газокомпрессорной установки среднего давления (тит. 003/2)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Инструкцией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ИнструкциейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Инструкцией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка системы углекислотного пожаротушения для здания газокомпрессорной установки среднего давления (тит. 003/2)"

    Кол-во: 0

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