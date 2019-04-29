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Номер извещения
ГП939169
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (11 единиц) находящегося в г. Самара, собственник Акционерное общество «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 12:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705; гос. номер М 744 УР 163; инвентарный номер 00000220, 17.01.2013
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705; гос. номер М 744 УР 163; инвентарный номер 00000220, 17.01.2013Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705; гос. номер М 744 УР 163; инвентарный номер 00000220, 17.01.2013Москва
Дата и время проведения
07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705; гос. номер М 744 УР 163; инвентарный номер 00000220, 17.01.2013Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705; гос. номер М 744 УР 163; инвентарный номер 00000220, 17.01.2013Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705; гос. номер М 744 УР 163; инвентарный номер 00000220, 17.01.2013
Начальная цена
96 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
960,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Автомобиль-мастерская 4795-0000010-13; гос. номер С 208 СС 163; инвентарный номер 00000201, 26.12.2012
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль-мастерская 4795-0000010-13; гос. номер С 208 СС 163; инвентарный номер 00000201, 26.12.2012Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль-мастерская 4795-0000010-13; гос. номер С 208 СС 163; инвентарный номер 00000201, 26.12.2012Москва
Дата и время проведения
07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения Автомобиль-мастерская 4795-0000010-13; гос. номер С 208 СС 163; инвентарный номер 00000201, 26.12.2012Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Автомобиль-мастерская 4795-0000010-13; гос. номер С 208 СС 163; инвентарный номер 00000201, 26.12.2012Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль-мастерская 4795-0000010-13; гос. номер С 208 СС 163; инвентарный номер 00000201, 26.12.2012
Начальная цена
235 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 350,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Погрузчик фронтальный «Амкодор-333В»; гос. номер 63 СУ 6692; инвентарный номер 00000206, 17.12.2012
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок Погрузчик фронтальный «Амкодор-333В»; гос. номер 63 СУ 6692; инвентарный номер 00000206, 17.12.2012Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок Погрузчик фронтальный «Амкодор-333В»; гос. номер 63 СУ 6692; инвентарный номер 00000206, 17.12.2012Москва
Дата и время проведения
07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения Погрузчик фронтальный «Амкодор-333В»; гос. номер 63 СУ 6692; инвентарный номер 00000206, 17.12.2012Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Погрузчик фронтальный «Амкодор-333В»; гос. номер 63 СУ 6692; инвентарный номер 00000206, 17.12.2012Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Погрузчик фронтальный «Амкодор-333В»; гос. номер 63 СУ 6692; инвентарный номер 00000206, 17.12.2012
Начальная цена
70 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
704,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Кол-во: 0
Бульдозер-экскаватор ТО-49Е-40; гос. номер 63 СУ 6687; инвентарный номер 00000179, 17.12.2012
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок Бульдозер-экскаватор ТО-49Е-40; гос. номер 63 СУ 6687; инвентарный номер 00000179, 17.12.2012Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок Бульдозер-экскаватор ТО-49Е-40; гос. номер 63 СУ 6687; инвентарный номер 00000179, 17.12.2012Москва
Дата и время проведения
07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения Бульдозер-экскаватор ТО-49Е-40; гос. номер 63 СУ 6687; инвентарный номер 00000179, 17.12.2012Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Бульдозер-экскаватор ТО-49Е-40; гос. номер 63 СУ 6687; инвентарный номер 00000179, 17.12.2012Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бульдозер-экскаватор ТО-49Е-40; гос. номер 63 СУ 6687; инвентарный номер 00000179, 17.12.2012
Начальная цена
283 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 830,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Экскаватор ЕК-14-20; гос. номер 63 СУ 6686; инвентарный номер 00000180, 17.12.2012
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор ЕК-14-20; гос. номер 63 СУ 6686; инвентарный номер 00000180, 17.12.2012Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок Экскаватор ЕК-14-20; гос. номер 63 СУ 6686; инвентарный номер 00000180, 17.12.2012Москва
Дата и время проведения
07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения Экскаватор ЕК-14-20; гос. номер 63 СУ 6686; инвентарный номер 00000180, 17.12.2012Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Экскаватор ЕК-14-20; гос. номер 63 СУ 6686; инвентарный номер 00000180, 17.12.2012Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экскаватор ЕК-14-20; гос. номер 63 СУ 6686; инвентарный номер 00000180, 17.12.2012
Начальная цена
396 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 960,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Прицеп специальный тракторный ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6690; инвентарный номер 00000182, 17.12.2012
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок Прицеп специальный тракторный ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6690; инвентарный номер 00000182, 17.12.2012Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок Прицеп специальный тракторный ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6690; инвентарный номер 00000182, 17.12.2012Москва
Дата и время проведения
07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения Прицеп специальный тракторный ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6690; инвентарный номер 00000182, 17.12.2012Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Прицеп специальный тракторный ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6690; инвентарный номер 00000182, 17.12.2012Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прицеп специальный тракторный ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6690; инвентарный номер 00000182, 17.12.2012
Начальная цена
10 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
LADA LARGUS; гос. номер P 503 XX 163; инвентарный номер 00000242, 18.04.2014
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок LADA LARGUS; гос. номер P 503 XX 163; инвентарный номер 00000242, 18.04.2014Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок LADA LARGUS; гос. номер P 503 XX 163; инвентарный номер 00000242, 18.04.2014Москва
Дата и время проведения
07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения LADA LARGUS; гос. номер P 503 XX 163; инвентарный номер 00000242, 18.04.2014Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее LADA LARGUS; гос. номер P 503 XX 163; инвентарный номер 00000242, 18.04.2014Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
LADA LARGUS; гос. номер P 503 XX 163; инвентарный номер 00000242, 18.04.2014
Начальная цена
246 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 460,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
LADA PRIORA 217030; гос. номер T 232 УО 163; инвентарный номер 00000239, 26.11.2013
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок LADA PRIORA 217030; гос. номер T 232 УО 163; инвентарный номер 00000239, 26.11.2013Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок LADA PRIORA 217030; гос. номер T 232 УО 163; инвентарный номер 00000239, 26.11.2013Москва
Дата и время проведения
07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения LADA PRIORA 217030; гос. номер T 232 УО 163; инвентарный номер 00000239, 26.11.2013Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее LADA PRIORA 217030; гос. номер T 232 УО 163; инвентарный номер 00000239, 26.11.2013Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
LADA PRIORA 217030; гос. номер T 232 УО 163; инвентарный номер 00000239, 26.11.2013
Начальная цена
166 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 660,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Прицеп ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6695; инвентарный номер 00000205, 17.12.2012
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок Прицеп ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6695; инвентарный номер 00000205, 17.12.2012Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок Прицеп ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6695; инвентарный номер 00000205, 17.12.2012Москва
Дата и время проведения
07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения Прицеп ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6695; инвентарный номер 00000205, 17.12.2012Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Прицеп ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6695; инвентарный номер 00000205, 17.12.2012Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прицеп ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6695; инвентарный номер 00000205, 17.12.2012
Начальная цена
10 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
УАЗ-390945 грузовой; гос. номер С 059 ОХ 163; инвентарный номер 00000250, 14.10.2015
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок УАЗ-390945 грузовой; гос. номер С 059 ОХ 163; инвентарный номер 00000250, 14.10.2015Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок УАЗ-390945 грузовой; гос. номер С 059 ОХ 163; инвентарный номер 00000250, 14.10.2015Москва
Дата и время проведения
07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения УАЗ-390945 грузовой; гос. номер С 059 ОХ 163; инвентарный номер 00000250, 14.10.2015Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее УАЗ-390945 грузовой; гос. номер С 059 ОХ 163; инвентарный номер 00000250, 14.10.2015Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УАЗ-390945 грузовой; гос. номер С 059 ОХ 163; инвентарный номер 00000250, 14.10.2015
Начальная цена
315 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 150,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Самосвал САЗ-3507; гос. номер С 747 ОХ 163; инвентарный номер 00000198, 25.12.2012
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок Самосвал САЗ-3507; гос. номер С 747 ОХ 163; инвентарный номер 00000198, 25.12.2012Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок Самосвал САЗ-3507; гос. номер С 747 ОХ 163; инвентарный номер 00000198, 25.12.2012Москва
Дата и время проведения
07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения Самосвал САЗ-3507; гос. номер С 747 ОХ 163; инвентарный номер 00000198, 25.12.2012Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Самосвал САЗ-3507; гос. номер С 747 ОХ 163; инвентарный номер 00000198, 25.12.2012Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Самосвал САЗ-3507; гос. номер С 747 ОХ 163; инвентарный номер 00000198, 25.12.2012
Начальная цена
80 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
800,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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