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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (11 единиц) находящегося в г. Самара, собственник Акционерное общество «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд»

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (11 единиц) находящегося в г. Самара, собственник Акционерное общество «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок Погрузчик фронтальный «Амкодор-333В»; гос. номер 63 СУ 6692; инвентарный номер 00000206, 17.12.2012МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939169

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (11 единиц) находящегося в г. Самара, собственник Акционерное общество «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 12:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    бульдозер, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705; гос. номер М 744 УР 163; инвентарный номер 00000220, 17.01.2013

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705; гос. номер М 744 УР 163; инвентарный номер 00000220, 17.01.2013Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705; гос. номер М 744 УР 163; инвентарный номер 00000220, 17.01.2013Москва

    Дата и время проведения

    07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705; гос. номер М 744 УР 163; инвентарный номер 00000220, 17.01.2013Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705; гос. номер М 744 УР 163; инвентарный номер 00000220, 17.01.2013Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201907.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705; гос. номер М 744 УР 163; инвентарный номер 00000220, 17.01.2013Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705; гос. номер М 744 УР 163; инвентарный номер 00000220, 17.01.2013

    Начальная цена

    96 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    960,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Автомобиль-мастерская 4795-0000010-13; гос. номер С 208 СС 163; инвентарный номер 00000201, 26.12.2012

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль-мастерская 4795-0000010-13; гос. номер С 208 СС 163; инвентарный номер 00000201, 26.12.2012Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль-мастерская 4795-0000010-13; гос. номер С 208 СС 163; инвентарный номер 00000201, 26.12.2012Москва

    Дата и время проведения

    07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения Автомобиль-мастерская 4795-0000010-13; гос. номер С 208 СС 163; инвентарный номер 00000201, 26.12.2012Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Автомобиль-мастерская 4795-0000010-13; гос. номер С 208 СС 163; инвентарный номер 00000201, 26.12.2012Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201907.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Автомобиль-мастерская 4795-0000010-13; гос. номер С 208 СС 163; инвентарный номер 00000201, 26.12.2012Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль-мастерская 4795-0000010-13; гос. номер С 208 СС 163; инвентарный номер 00000201, 26.12.2012

    Начальная цена

    235 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 350,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Погрузчик фронтальный «Амкодор-333В»; гос. номер 63 СУ 6692; инвентарный номер 00000206, 17.12.2012

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок Погрузчик фронтальный «Амкодор-333В»; гос. номер 63 СУ 6692; инвентарный номер 00000206, 17.12.2012Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок Погрузчик фронтальный «Амкодор-333В»; гос. номер 63 СУ 6692; инвентарный номер 00000206, 17.12.2012Москва

    Дата и время проведения

    07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения Погрузчик фронтальный «Амкодор-333В»; гос. номер 63 СУ 6692; инвентарный номер 00000206, 17.12.2012Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Погрузчик фронтальный «Амкодор-333В»; гос. номер 63 СУ 6692; инвентарный номер 00000206, 17.12.2012Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    07.06.201907.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Погрузчик фронтальный «Амкодор-333В»; гос. номер 63 СУ 6692; инвентарный номер 00000206, 17.12.2012Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Погрузчик фронтальный «Амкодор-333В»; гос. номер 63 СУ 6692; инвентарный номер 00000206, 17.12.2012

    Начальная цена

    70 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    704,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    документ

    26.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Бульдозер-экскаватор ТО-49Е-40; гос. номер 63 СУ 6687; инвентарный номер 00000179, 17.12.2012

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок Бульдозер-экскаватор ТО-49Е-40; гос. номер 63 СУ 6687; инвентарный номер 00000179, 17.12.2012Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок Бульдозер-экскаватор ТО-49Е-40; гос. номер 63 СУ 6687; инвентарный номер 00000179, 17.12.2012Москва

    Дата и время проведения

    07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения Бульдозер-экскаватор ТО-49Е-40; гос. номер 63 СУ 6687; инвентарный номер 00000179, 17.12.2012Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Бульдозер-экскаватор ТО-49Е-40; гос. номер 63 СУ 6687; инвентарный номер 00000179, 17.12.2012Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201907.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Бульдозер-экскаватор ТО-49Е-40; гос. номер 63 СУ 6687; инвентарный номер 00000179, 17.12.2012Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бульдозер-экскаватор ТО-49Е-40; гос. номер 63 СУ 6687; инвентарный номер 00000179, 17.12.2012

    Начальная цена

    283 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 830,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Экскаватор ЕК-14-20; гос. номер 63 СУ 6686; инвентарный номер 00000180, 17.12.2012

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор ЕК-14-20; гос. номер 63 СУ 6686; инвентарный номер 00000180, 17.12.2012Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок Экскаватор ЕК-14-20; гос. номер 63 СУ 6686; инвентарный номер 00000180, 17.12.2012Москва

    Дата и время проведения

    07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения Экскаватор ЕК-14-20; гос. номер 63 СУ 6686; инвентарный номер 00000180, 17.12.2012Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Экскаватор ЕК-14-20; гос. номер 63 СУ 6686; инвентарный номер 00000180, 17.12.2012Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201907.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Экскаватор ЕК-14-20; гос. номер 63 СУ 6686; инвентарный номер 00000180, 17.12.2012Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экскаватор ЕК-14-20; гос. номер 63 СУ 6686; инвентарный номер 00000180, 17.12.2012

    Начальная цена

    396 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 960,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Прицеп специальный тракторный ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6690; инвентарный номер 00000182, 17.12.2012

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок Прицеп специальный тракторный ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6690; инвентарный номер 00000182, 17.12.2012Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок Прицеп специальный тракторный ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6690; инвентарный номер 00000182, 17.12.2012Москва

    Дата и время проведения

    07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения Прицеп специальный тракторный ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6690; инвентарный номер 00000182, 17.12.2012Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Прицеп специальный тракторный ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6690; инвентарный номер 00000182, 17.12.2012Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201907.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Прицеп специальный тракторный ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6690; инвентарный номер 00000182, 17.12.2012Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прицеп специальный тракторный ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6690; инвентарный номер 00000182, 17.12.2012

    Начальная цена

    10 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    LADA LARGUS; гос. номер P 503 XX 163; инвентарный номер 00000242, 18.04.2014

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок LADA LARGUS; гос. номер P 503 XX 163; инвентарный номер 00000242, 18.04.2014Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок LADA LARGUS; гос. номер P 503 XX 163; инвентарный номер 00000242, 18.04.2014Москва

    Дата и время проведения

    07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения LADA LARGUS; гос. номер P 503 XX 163; инвентарный номер 00000242, 18.04.2014Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее LADA LARGUS; гос. номер P 503 XX 163; инвентарный номер 00000242, 18.04.2014Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201907.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее LADA LARGUS; гос. номер P 503 XX 163; инвентарный номер 00000242, 18.04.2014Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    LADA LARGUS; гос. номер P 503 XX 163; инвентарный номер 00000242, 18.04.2014

    Начальная цена

    246 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 460,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 8

    LADA PRIORA 217030; гос. номер T 232 УО 163; инвентарный номер 00000239, 26.11.2013

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок LADA PRIORA 217030; гос. номер T 232 УО 163; инвентарный номер 00000239, 26.11.2013Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок LADA PRIORA 217030; гос. номер T 232 УО 163; инвентарный номер 00000239, 26.11.2013Москва

    Дата и время проведения

    07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения LADA PRIORA 217030; гос. номер T 232 УО 163; инвентарный номер 00000239, 26.11.2013Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее LADA PRIORA 217030; гос. номер T 232 УО 163; инвентарный номер 00000239, 26.11.2013Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201907.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее LADA PRIORA 217030; гос. номер T 232 УО 163; инвентарный номер 00000239, 26.11.2013Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    LADA PRIORA 217030; гос. номер T 232 УО 163; инвентарный номер 00000239, 26.11.2013

    Начальная цена

    166 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 660,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 9

    Прицеп ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6695; инвентарный номер 00000205, 17.12.2012

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок Прицеп ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6695; инвентарный номер 00000205, 17.12.2012Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок Прицеп ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6695; инвентарный номер 00000205, 17.12.2012Москва

    Дата и время проведения

    07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения Прицеп ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6695; инвентарный номер 00000205, 17.12.2012Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Прицеп ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6695; инвентарный номер 00000205, 17.12.2012Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201907.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Прицеп ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6695; инвентарный номер 00000205, 17.12.2012Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прицеп ЭПСО-2000; гос. номер 63 СУ 6695; инвентарный номер 00000205, 17.12.2012

    Начальная цена

    10 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 10

    УАЗ-390945 грузовой; гос. номер С 059 ОХ 163; инвентарный номер 00000250, 14.10.2015

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок УАЗ-390945 грузовой; гос. номер С 059 ОХ 163; инвентарный номер 00000250, 14.10.2015Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок УАЗ-390945 грузовой; гос. номер С 059 ОХ 163; инвентарный номер 00000250, 14.10.2015Москва

    Дата и время проведения

    07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения УАЗ-390945 грузовой; гос. номер С 059 ОХ 163; инвентарный номер 00000250, 14.10.2015Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее УАЗ-390945 грузовой; гос. номер С 059 ОХ 163; инвентарный номер 00000250, 14.10.2015Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201907.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее УАЗ-390945 грузовой; гос. номер С 059 ОХ 163; инвентарный номер 00000250, 14.10.2015Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    УАЗ-390945 грузовой; гос. номер С 059 ОХ 163; инвентарный номер 00000250, 14.10.2015

    Начальная цена

    315 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 150,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 11

    Самосвал САЗ-3507; гос. номер С 747 ОХ 163; инвентарный номер 00000198, 25.12.2012

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939169Дата и время окончания срока приема заявок Самосвал САЗ-3507; гос. номер С 747 ОХ 163; инвентарный номер 00000198, 25.12.2012Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939169Дата окончания срока рассмотрения заявок Самосвал САЗ-3507; гос. номер С 747 ОХ 163; инвентарный номер 00000198, 25.12.2012Москва

    Дата и время проведения

    07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939169Дата и время проведения Самосвал САЗ-3507; гос. номер С 747 ОХ 163; инвентарный номер 00000198, 25.12.2012Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Самосвал САЗ-3507; гос. номер С 747 ОХ 163; инвентарный номер 00000198, 25.12.2012Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201907.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939169Подведение итогов не позднее Самосвал САЗ-3507; гос. номер С 747 ОХ 163; инвентарный номер 00000198, 25.12.2012Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Самосвал САЗ-3507; гос. номер С 747 ОХ 163; инвентарный номер 00000198, 25.12.2012

    Начальная цена

    80 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    800,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТИФ
    Все закупки и тендеры АО СТИФ

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 24

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "имущество"

    Кол-во: 0

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