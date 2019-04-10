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Номер извещения
ГП939202
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка материала - Дробь стальная литая марки S330
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 13:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2
Почтовый адрес
423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2
Контактный телефон
+7 8553 39-35-46
Факс
--
Адрес электронной почты
Farida.Dmitrieva@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриева Фарида Амировна
Место рассмотрения предложений
Альметьевск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка Дроби стальной литой марки S330
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 15:00 GMT +310.04.2019 15:0010.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939202Дата и время окончания срока приема заявок закупка Дроби стальной литой марки S330Альметьевск
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 15:0010.04.2019 15:0010.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939202Дата и время вскрытия заявок закупка Дроби стальной литой марки S330Альметьевск
Подведение итогов не позднее
12.04.2019 15:0012.04.2019 15:0012.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939202Подведение итогов не позднее закупка Дроби стальной литой марки S330Альметьевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Дроби стальной литой марки S330
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4,5 тонн на 2ой квартал
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
423450, РФ, РТ, г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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