www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907710857
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту мостов через ручей 2-я Лихтерова Щель на км 1474+271, ручей Компасова Щель на км 1481+422, ручей Щель Колбасинова на км 1482+169, ручей на км 1484+773 на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский край (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 17:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5911
Факс
{}
Адрес электронной почты
avtodorzakupky@russianhighways.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гридасова Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту мостов через ручей 2-я Лихтерова Щель на км 1474+271, ручей Компасова Щель на км 1481+422, ручей Щель Колбасинова на км 1482+169, ручей на км 1484+773 на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский край.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201931.05.2019 23:5931.05.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907710857Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту мостов через ручей 2-я Лихтерова Щель на км 1474+271, ручей Компасова Щель на км 1481+422, ручей Щель Колбасинова на км 1482+169, ручей на км 1484+773 на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский край.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту мостов через ручей 2-я Лихтерова Щель на км 1474+271, ручей Компасова Щель на км 1481+422, ручей Щель Колбасинова на км 1482+169, ручей на км 1484+773 на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский край.
Начальная цена
48 902 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
978 044,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9
42.13.10
42.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.