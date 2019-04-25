Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту мостов через ручей 2-я Лихтерова Щель на км 1474+271, ручей Компасова Щель на км 1481+422, ручей Щель Колбасинова на км 1482+169, ручей на км 1484+773 на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский край (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907710857 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту мостов через ручей 2-я Лихтерова Щель на км 1474+271, ручей Компасова Щель на км 1481+422, ручей Щель Колбасинова на км 1482+169, ручей на км 1484+773 на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский край (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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