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Номер извещения
31907706295
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту мостов через ручей на км 1485+391, ручей на км 1486+103, ручей на км 1486+613, ручей на км 1486+929 на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский край (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5923
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupky@russianhighways.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабаева Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Выполнение работ по ремонту мостов через ручей на км 1485+391, ручей на км 1486+103, ручей на км 1486+613, ручей на км 1486+929 на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский край.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.05.201924.05.2019 23:5924.05.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907706295Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту мостов через ручей на км 1485+391, ручей на км 1486+103, ручей на км 1486+613, ручей на км 1486+929 на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский край.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту мостов через ручей на км 1485+391, ручей на км 1486+103, ручей на км 1486+613, ручей на км 1486+929 на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский край.
Начальная цена
35 256 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
705 135,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением № 1 к Документации (техническая часть) и/или приложением № 6 к Документации (проект договора) и приложением № 17
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложением № 1 к Документации (техническая часть) и/или приложением № 6 к Документации (проект договора) и приложением № 17Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9
42.13.10
42.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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