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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП939253
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка аппаратных и программных средств защиты информации (С-Терра)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 15:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00 доб. 11295
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
andrey.nyunyaev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нюняев Андрей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аппаратных и программных средств защиты информации (С-Терра)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 14:00 GMT +308.04.2019 14:0008.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939253Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппаратных и программных средств защиты информации (С-Терра)Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 14:1508.04.2019 14:1508.04.2019 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939253Дата и время вскрытия заявок Поставка аппаратных и программных средств защиты информации (С-Терра)Москва
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 23:5930.05.2019 23:5930.05.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939253Подведение итогов не позднее Поставка аппаратных и программных средств защиты информации (С-Терра)Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аппаратных и программных средств защиты информации (С-Терра)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
62.01
58.29
52.48.13
46.51
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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