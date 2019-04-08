ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ СМСП, НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ 2 ОЧЕРЕДИ СОГЛАСНО ТЗ ДЛЯ НУЖД ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907706852 Уникальный номер закупки 19/ЧФ МЭ/091 Номер закупки Наименование закупки ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ СМСП, НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ 2 ОЧЕРЕДИ СОГЛАСНО ТЗ ДЛЯ НУЖД ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры закупочная документация

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