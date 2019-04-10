Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно – спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов для нужд АО "ОмскВодоканал"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907706156 Уникальный номер закупки 112/2019 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов АО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно – спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов для нужд АО "ОмскВодоканал" Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

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