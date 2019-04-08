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Номер извещения
31907706150
Уникальный номер закупки
9/2019
Наименование закупки
Отбор организации для оказания услуг по проведению гарантийного обслуживания и ремонта автомобилей NISSAN X-Trail для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 11:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,
Почтовый адрес
248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4
Контактный телефон
+7 4842 50-83-53
Факс
+7 4842 55-06-07
Адрес электронной почты
grtender@kalugaoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белобровская Татьяна Михайловна
Место рассмотрения предложений
248018, г. Калуга, пер. Баррикад 4
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению гарантийного обслуживания и ремонта автомобилей NISSAN X-Trail для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.201915.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907706150Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению гарантийного обслуживания и ремонта автомобилей NISSAN X-Trail для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»248018, г. Калуга, пер. Баррикад 4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению гарантийного обслуживания и ремонта автомобилей NISSAN X-Trail для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»
Начальная цена
132 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Определяется в процессе исполнения обязательств по договору
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Заказчика должны производиться на станции технического обслуживания Исполнителя, расположенной на территории муниципального образования «Город Калуга». В случае, если оказание услуг будет производиться не на территории муниципального образования «Город Калуга», то доставка автотранспорта к месту ремонта и обратно осуществляется силами и средствами Исполнителя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
Адрес местонахождения
248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,
248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4
45.20.1
45.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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