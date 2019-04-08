Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все обязательства Поставщика по поставке товара, должны быть исполнены в течение 100 (Ста) календарных дней с даты (момента) заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя. Условия и сроки оплаты: в размере стоимости поставленного оборудования по Договору в течение 30 (тридцати) дней с даты доставки продукции на склад грузополучателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.