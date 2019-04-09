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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907706034
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На право заключения договора оказания услуг по предоставлению специальной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 11:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
Почтовый адрес
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
Контактный телефон
+7 391 223-12-43 доб. 3912231243
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@krasgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Катцына Оксана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги спецтехники для нужд Абаканского газового участка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 19:00 GMT +309.04.2019 19:0009.04.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907706034Дата и время окончания срока приема заявок Услуги спецтехники для нужд Абаканского газового участкаКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 07:0010.04.2019 07:0010.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907706034Дата и время вскрытия заявок Услуги спецтехники для нужд Абаканского газового участкаКрасноярск
Подведение итогов не позднее
10.04.2019 07:0010.04.2019 07:0010.04.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907706034Подведение итогов не позднее Услуги спецтехники для нужд Абаканского газового участкаКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги спецтехники для нужд Абаканского газового участка
Начальная цена
750 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 услуга
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. АбаканРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
42.11.20
42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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