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    Главная / Торги / На право заключения договора оказания услуг по предоставлению специальной техники

    На право заключения договора оказания услуг по предоставлению специальной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 19:0009.04.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907706034Дата и время окончания срока приема заявок Услуги спецтехники для нужд Абаканского газового участкаКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907706034

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора оказания услуг по предоставлению специальной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 11:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    перечень изменений

    приложение к договору

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    Почтовый адрес

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Контактный телефон

    +7 391 223-12-43 доб. 3912231243

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@krasgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Катцына Оксана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги спецтехники для нужд Абаканского газового участка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 19:00 GMT +309.04.2019 19:0009.04.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907706034Дата и время окончания срока приема заявок Услуги спецтехники для нужд Абаканского газового участкаКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    10.04.2019 07:0010.04.2019 07:0010.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907706034Дата и время вскрытия заявок Услуги спецтехники для нужд Абаканского газового участкаКрасноярск

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2019 07:0010.04.2019 07:0010.04.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907706034Подведение итогов не позднее Услуги спецтехники для нужд Абаканского газового участкаКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 07:0010.04.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907706034Подведение итогов не позднее Услуги спецтехники для нужд Абаканского газового участкаКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги спецтехники для нужд Абаканского газового участка

    Начальная цена

    750 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 услуга

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. АбаканРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 % предоплата по заявкам с момента выставления счета
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во: 1

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