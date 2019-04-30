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    Главная / Торги / Реализация невостребованных приборов КИПиА

    Реализация невостребованных приборов КИПиА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939155Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованных приборов КИПиА. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru; Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.СеверныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939155

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация невостребованных приборов КИПиА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 11:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНАЯ КОМПАНИЯ РУСВЬЕТПЕТРО
    Все закупки и тендеры СК РУСВЬЕТПЕТРО

    Юридический адрес

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Почтовый адрес

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Контактный телефон

    +7 495 748-66-01 доб. 6024

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    PKorotich@rvpetro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коротич Павел Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Северный

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация невостребованных приборов КИПиА. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru; Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.04.2019 15:00 GMT +330.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939155Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованных приборов КИПиА. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru; Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.Северный

    Дата и время вскрытия заявок

    30.04.2019 15:0030.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939155Дата и время вскрытия заявок Реализация невостребованных приборов КИПиА. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru; Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.Северный

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 11:0006.05.2019 11:0006.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939155Подведение итогов не позднее Реализация невостребованных приборов КИПиА. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru; Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.Северный

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 11:0006.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939155Подведение итогов не позднее Реализация невостребованных приборов КИПиА. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru; Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.Северный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация невостребованных приборов КИПиА. В случае необходимости получения пояснений следует обращаться в отдел контрактования ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» к Коротичу Павлу Олеговичу - заместителю начальника отдела контрактования, тел.: +7 (495) 748-66-01 (доб. 60-24), e-mаil: PKorotich@rvpetro.ru; Коммерческие предложения также будут приниматься до 15:00 17 апреля 2019 г. на электронный адрес: PKorotich@rvpetro.ru. Коммерческое предложение должно быть оформлено надлежащим образом на бланке предприятия, иметь дату регистрации, исходящий номер и подпись руководителя. Предложения, оформленные ненадлежащим образом и поступившие позже установленного срока, к рассмотрению приниматься не будут. В коммерческом предложении также должно быть указано согласие с условиями договора в редакции продавца.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с перечнем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз со склада в г. Усинск (Республика Коми)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНАЯ КОМПАНИЯ РУСВЬЕТПЕТРО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЬЕТПЕТРО
    Все закупки и тендеры СК РУСВЬЕТПЕТРО

    Адрес местонахождения

    127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10

    Классификатор ОКПД2

    33.20.62.236

    Датчики вибрационно-частотные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубка импульсная медная D6x1, L-1500мм с резьбовым фитингом R1/2 . ТИП AV"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный емкостью 20 лучей "Сигнал-20П SMD""

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Манометр Тип 111.10, диаметр-100мм, мат. сталь, t изм. среды+150С, присоед.М20х1,5 диапазон 0..25кг/"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Камера для отбора проб газа"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Коробка телефонная распределительная на 10 пар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Метрошок МШС-3,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Кросс телефонный в к-те (с модуль подключ.МП-19-3U и плинт LSA-PLUS2/10) c нерозмыкаемыми контактам"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Расходомер газовый Ду80 Ру10 0...400 м3/ч со счетной головкой типа F с системой продолжительной смаз"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Преобразователь давления 0-40 Мпа Элемер АИР 20Еx/M2-ДИ 120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Преобразователь давления 0-250 Мпа Элемер АИР 20Еx/M2-МВ-ДГмод. 640"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Датчик утечки газа электроконтрольный R1/4. PN 0.5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ»"

    Кол-во: 13

    "Позиция 13"

    "Прибор приемно-контрольный «Гранит-2»"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Извещатель пожарный «ИП 101 СПЕКТРОН Р КО»"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Извещатель пожарный «ИП 212-58М»"

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "Оповещатель звуковой «Маяк-12-КП»"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Извещатель дымовой оптический двухпроводный,U=9-30B, Iпотр=0,05мА. диам.105х60мм ИП-212-41М (ДИП-41М)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 18"

    "Светоскоп (тестер для проверки оптического кабеля)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Манометр ДМ 8008-ВУ-У2, 1,6 МПа"

    Кол-во: 18

    "Позиция 20"

    "Дополнительный корпус для внутренней телефонной станции MTSD DS-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Оповещатель звуковой взрывозащищенный Эталон ЕхОППЗ-2В-ПМР Эталон ЕхОППЗ-2В-ПМР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Электроконтактный термометр Элемер ТКП-100, Диапазон –50...+200 °С, Климатическое исполнение С3 (–40...+70 °С)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Уровнемер MT5000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Преобразователь давления 3051CD3A22B1AM5I1QG в комплекте с кабельным вводом K05 (8100-0187-0050)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Преобразователь давления 2051CD2F02A1AS5I1M5QG в комплекте с вентильным блоком 0305RC32B11 и Кабельным вводом K05 (8100-0187-0050)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Преобразователь давления 2051TG2F2B21AS5I1M5QG в комплект с вентильным блоком 0306RT22BA11 и Кабельным вводом K05 (8100-0187-0050)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Оповещатель звуковой ТОН-1С-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Преобразователь избыточного давления EJX530A-FDS7N-017DN/KS26/QR в комплекте с HLS28M8F4F, 8-M20x1 5RA-SS. PNA-01 NON"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Термометр показывающий с гидрозаполнением Диапазон измерения от 0 до плюс 60 ºC Фланцевая защитная гильза WIKA S 5550-100 ( 0/60 ) 2-М20х1,5- L258/TW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Термометр показывающий с гидрозаполнением Диапазон измерения от 0 до плюс 100 ºC Фланцевая защитная гильза 2" ASME 2500 WIKA R 5502-100 ( 0/100 ) 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Манометр показывающий с гидрозаполнением 233.50.160-Т(0/16МПа)-G1/2-I, 910.11-31-G3, T1-A1-G0, B-FS1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Регулятор давления Д 50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Термометр биметаллический радиальный TBiSChg100 0/+60°C* B4 dF=8mm L=242mm 1,0% IP65 M20x1,5 нерж. сталь 316Ti Присоединение: накидная вращающаяся гай"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Манометр радиальный без гидрозаполнения RCh 160-3vDW(G) 0/4MPa 1,0% IP65 нерж. сталь 316L с мембранным разделителем MDM7210vd8 PN40 M20x1,5 канал 10mm"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Манометр с трубкой Бурдона (мод.233.50 исп. из нержавеющей стали пр-во "WIKA MERA" AG)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Термопреобразователи сопротивления, метод измерения проточный, рабочая среда- водонефтяная смесь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Термометр показывающий в к-те с защ.гильзой с гидрозаполнением R5503-S-C1C-MI-B255GZZ-ZZZZ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Вибрационное средство обнаружения Годограф-СМ-В-1С БЖАК.425119.003-04 зависит от длины ЧЭ, необходимо уточнение длины волны"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Сигнализатор прохождения по трубопроводам очистных или разделительных устройств СКР-7М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Сигнализатор прохождения очистного устройства СКР-7М,"

    Кол-во: 42

    "Позиция 41"

    "Датчик температурный PTD-100 1mtr. Ex"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Танометр автом."

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Термометр ТМ 2030"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Термочехол с б/п для Canopy"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Блок автоматической системы пожаротушения «С2000-АСПТ»"

    Кол-во: 2

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    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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