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    Главная / Торги / Закупка арматуры сист заправки и терм ФГУП ЦЭНКИ Москва Р

    Закупка арматуры сист заправки и терм ФГУП ЦЭНКИ Москва Р

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939161Дата и время окончания срока приема заявок Закупка арматуры сист заправки и терм ФГУП ЦЭНКИ Москва РБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939161

    Уникальный номер закупки

    Закупка арматуры сист заправки и терм ФГУП ЦЭНКИ Москва Р

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка арматуры сист заправки и терм ФГУП ЦЭНКИ Москва Р

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 11:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Спецификация

    Запрос

    список документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    sergei.metalnikov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Метальников Сергей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка арматуры сист заправки и терм ФГУП ЦЭНКИ Москва Р

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 10:00 GMT +304.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939161Дата и время окончания срока приема заявок Закупка арматуры сист заправки и терм ФГУП ЦЭНКИ Москва РБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 10:0004.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939161Дата и время вскрытия заявок Закупка арматуры сист заправки и терм ФГУП ЦЭНКИ Москва РБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.201930.05.2019 10:0030.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939161Подведение итогов не позднее Закупка арматуры сист заправки и терм ФГУП ЦЭНКИ Москва РБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка арматуры сист заправки и терм ФГУП ЦЭНКИ Москва Р

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 позиции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    143907, Россия, Московская область, г.Балашиха, пр-т Ленина, д.67.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% пост оплата в течение 30 дней после поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Краны и клапаны прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапаны"

    Кол-во: 0

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